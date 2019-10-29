«Это просто стыд!» В Гомеле велосипедист украл инструменты со станции обслуживания велотранспорта
Новости Беларуси. Когда жадность побеждает здравый смысл. В Гомеле спустя всего несколько дней после установки обворованы две из четырех станций бесплатного самообслуживания двухколесного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В одном из случаев копеечный инструмент увез заядлый велосипедист. Злоумышленник попал на камеру видеонаблюдения. Такой поступок в белорусском велосообществе восприняли как удар в спину.
Тему продолжит корреспондент Александр Добриян.
Александр Добриян, корреспондент:
Такие веломаячки в Гомеле появились буквально накануне. Сразу во всех районах города. Отличная помощь на экстренный случай. Насос и набор инструментов для самостоятельного бесплатного обслуживания велосипеда. Меры безопасности чисто символические. Расчет на сознательность.
Сознательными оказались далеко не все. Как и предполагали скептики, доступный инструмент уже через два дня обрел нового хозяина. Момент искушения и исчезновения попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Светлана Король, председатель организации «Велогомель»:
Когда мы опубликовали в группе, все велосипедисты сошлись на том, что это просто стыд. Это настолько вредит имиджу города и имиджу велосипедиста, который мы создаем как положительный, здоровый, активный человек.
Запись камеры видеонаблюдения опубликовали в сети интернет. Экипированный по всем правилам велосипедист с эмблемами одного из белорусских велоклубов настраивает на стойке свой байк, а после его отъезда исчезает набор шестигранных ключей. Мультитул стоимостью всего 5 белорусских рублей.
Никита Лисовский, администратор сообщества «ЧП Гомель»:
Сразу все подхватили эту новость. В чатах велосипедных обсуждали. Выясняли, может кто-то знает этого человека. Новость опубликовали ночью, и уже утром этот человек объявился.
Злоумышленник сдался с поличным. Им оказался несовершеннолетний гомельчанин. Парень уже принес свои извинения и пообещал восстановить испорченную станцию. В милицию велосипедисты не обращались. Ведь дело здесь не в копеечном ущербе, а в воспитании.