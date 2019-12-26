Пять смертельных случаев за месяц. Стоит ли белорусам ехать отдыхать в Египет или поездку всё же отменить?

Новости Беларуси. Пятый за месяц инцидент со смертельным исходом. Отдых в Египте вдруг стал небезопасным. Напуганные этим белорусские туристы отменяют ранее забронированные туры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хоть туроператоры говорят скорее о ряде случайных совпадений, а отраслевое министерство пока не ведет речь о введении запретов на выезд в эту страну, вопросов от этого меньше не становится. Стоит ли белорусам «ходить в Африку гулять», узнал Евгений Поболовец.

Александр Образов, турист:

Когда первый поехали с супругой в Египет, к сожалению, день на третий нам стало плохо. На следующий день был температура 38, я перенес сложнее. И мы поняли, что скорее всего это было связано со льдом, ну и где-то руки там не помыли.

Так начинаются почти все случаи отравлений белорусов в Египте. Что-то не то съели, выпили воду из-под крана. Так было и 10 лет назад, и сейчас. О том, что ситуация не вышла из-под контроля, говорит и Министерство спорта и туризма Беларуси. Официально: запрета на отдых в Египте нет.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Первые сообщения о смерти белорусских туристов в Египте поступили в ноябре. Затем было еще три смертельных случая и несколько отравлений. Связаны ли как-то между собой эти случаи, есть ли закономерность – сейчас проверяют правоохранительные органы. И все же вопрос качества отдыха в египетских отелях актуален. За последние годы резко упал поток в эту страну русскоговорящих туристов, внимание принимающей стороны сместилось в сторону западных стран. Как следствие – именно в отношении нас страдает качество сервиса.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

У нас количество несчастных страховых случаев и жалоб за последние два года разительно увеличилось по сравнению с предыдущим периодом. Это системное явление. Оно не завершится, это будет дальше. Гасить очаги и бегать – ай-яй-яй – смысла большого нету. Нужно реагировать на систему и выстраивать ее. Изменить это можно двумя способами: на государственном уровне и на неофициальном. В первом случае постоянный диалог между профильными министерствами идет, проводится мониторинг ситуации. Во втором случае во многих странах есть крупные ассоциации. Они взаимодействуют между собой на профессиональном и юридическом уровнях. Так происходит с Турцией, с другими государствами. С Египтом такого диалога нет.

Филипп Гулый:

Желательно, как в цивилизованном мире – Германии, Польши, Британии, иметь инструмент влияния: инспекционный или стоп-лист страховой, или еще какие-то меры. Вот это должно быть. С момента развала Советского Союза и истории независимой Беларуси мы этого не делали. И не только мы – другие постсоветские страны в том числе. Пора эту ситуацию постараться изменить.

И пока чиновники решают глобальные вопросы перспективы, белорусские туристы озабочены насущным: стоит ли ехать на отдых в Египет? Безопасно ли там сейчас? На это и Минспорта, и турфирмы едины во мнении – там не опасней, чем в другой стране. Учитывая поток туристов, а Египет сейчас – безальтернативный маршрут для отдыха, – это все же единичные частные случаи. Просто нужно понимать: это экзотическая страна и там необходимо придерживаться определенных правил гигиены и безопасности.