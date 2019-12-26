С подарками, чаепитием и концертом. Постояльцев минского дома-интерната для престарелых поздравили с Новым годом

Новости Беларуси. Предновогодние дни – отличное время для тёплых встреч с друзьями, обмена, прежде всего, хорошими эмоциями и, конечно, подарками. Одна из таких встреч прошла 26 декабря в доме-интернате для престарелых и инвалидов, что на улице Ваупшасова в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гости к пожилым людям приехали ученики Острошицко-городокской средней школы, которые уже давно взяли шефство над этим учреждением. Во время встреч зародилась больше, чем просто дружба: отношения, основанные на заботе, ответственности и внимательности. Конечно, в новогодние праздники в гости принято приезжать с подарками и важно, чтобы они были не просто от сердца, но ещё и принесли пользу.

Потому накануне визита ребята поинтересовались, что же местным жителям более всего необходимо? Для заботы о здоровье пожилых людей – хорошее медицинское оснащение. В итоге среди подарков – портативные электрокардиографы и реабилитационные костюмы. Для уюта и комфорта в центр привезли мини-холодильники и телевизоры. И конечно, куда же без вкусных и полезных подарков?! Мёд, варенье и фрукты с радостью приняли местные жители.

Важнее всего, конечно, эмоции, потому гости, по традиции, порадовали местных жителей и творческим подарком. Его школьники и педагоги приготовили своими силами. Всё в наших, белорусских традициях празднования Рождества – с Колядовщиками, Козой, Медведем, обрядами и национальными песнями и танцами.