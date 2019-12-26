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«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев

26 декабря 2019 13:57
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Новости Беларуси. Акция «Наши дети». 26 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники столичного детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего их здесь – 60. И все они сейчас ждут не только чудес.  

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев-1

Подарить внимание, заботу и ощущение защищённости подопечным детского дома приехал и вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Он познакомился с тем, как обустроен быт детей, и пообщался с каждым об их увлечениях.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев-4

Как оказалось, у маленьких минчан, которые остались без родителей, весьма разносторонние таланты. И, что немаловажно, сильное желание их развивать. Чтобы дети были максимально мобильными и проводили время с пользой, от Совета Республики детям подарили планшеты.      

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев-7



Наталья Котлярова, воспитанница детского дома №5 Минска:
Это радость для всех детей в детском доме, все счастливы, когда к нам приезжают гости. Что о нас никто не забывает – это приятно.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев-9



Вадим Мытник, воспитанник детского дома №5 Минска:
Мне правда очень понравилось, сегодня был очень яркий активный день. Мы серьезно подготовились к концерту. Так получилось, что у меня была роль Деда Мороза.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев-11

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что не надо останавливаться на такой акции. Надо чаще бывать там, чаще приезжать к детям, чаще общаться  с ними, ведь это наше будущее.

«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев-14



Помимо традиционного утренника с вручением сладких подарков, гостей пригласили на тёплую беседу за чаепитием. Многие воспитанники этого детского дома занимаются спортом. Кстати, в 2018 году в рамках акции «Наши дети» Президентский спортивный клуб им подарил скалодром. Это одно из любимых увлечений у ребят. 

# Благотворительная акция # общество # Анатолий Исаченко # Наталья Котлярова # Вадим Мытник # Фотофакт

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