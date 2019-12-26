«Счастливы, когда к нам приезжают гости». Ребята из детского дома №5 получили подарки от парламентариев

Новости Беларуси. Акция «Наши дети». 26 декабря поздравления с наступающими праздниками принимали воспитанники столичного детского дома № 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего их здесь – 60. И все они сейчас ждут не только чудес.

Подарить внимание, заботу и ощущение защищённости подопечным детского дома приехал и вице-спикер Совета Республики Анатолий Исаченко. Он познакомился с тем, как обустроен быт детей, и пообщался с каждым об их увлечениях.

Как оказалось, у маленьких минчан, которые остались без родителей, весьма разносторонние таланты. И, что немаловажно, сильное желание их развивать. Чтобы дети были максимально мобильными и проводили время с пользой, от Совета Республики детям подарили планшеты.





Наталья Котлярова, воспитанница детского дома №5 Минска:

Это радость для всех детей в детском доме, все счастливы, когда к нам приезжают гости. Что о нас никто не забывает – это приятно.





Вадим Мытник, воспитанник детского дома №5 Минска:

Мне правда очень понравилось, сегодня был очень яркий активный день. Мы серьезно подготовились к концерту. Так получилось, что у меня была роль Деда Мороза.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я думаю, что не надо останавливаться на такой акции. Надо чаще бывать там, чаще приезжать к детям, чаще общаться с ними, ведь это наше будущее.