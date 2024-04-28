Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?
Хочется иметь тот же новый автомобиль, да и достойно жить не только в крупных городах, где есть промышленные гиганты, на которых, как ни крути, можно опереться. Речь идет и о небольших населенных пунктах, которые не могут похвастаться тем же, но люди живут и там. И хотят по сути того же, что и все: работу, зарплату, социальный комфорт.
Для этого Президент в свое время и поручил в каждом районе создать инновационное производство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это поможет закрыть сразу несколько целей. Появятся и новые рабочие места, и финансовые перспективы. Так зародилась инициатива «Один район – один проект».
Уже есть 129 бизнес-идей общей стоимостью в 4,3 миллиарда рублей. Дело за малым – реализовать все это. Как показывает практика, как раз с этим и бывают проблемы. Глебу Прокофьеву удалось найти успешные бизнес-примеры, когда все сошлось. В итоге в районе появилось уникальное производство, новые рабочие места и, что самое главное, перспективы роста.
Скоро именно здесь начнут выпускать то, что пока в нашей стране в статусе «импорт». Ганцевичи – сложный регион, социально-экономические показатели оставляли желать лучшего. Но новый инвестпроект позволит звучать этому райцентру на всю Беларусь в мажорной гамме.
В этих лабораториях производят альбумин. Препарат помогает восполнять дефицит белка в крови человека. Это настоящее спасение для пациентов с серьезными инфекциями, обширными ожогами или находящихся в шоковом состоянии. Его производят из плазмы крови. Сегодня специалисты филиала РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Ганцевичах перерабатывают биоматериал доноров из трех областей.
Светлана Сошко, заведующая филиалом РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
В настоящее время мы перерабатываем плазму из Брестской, Могилевской и половины Минской областей. Производим раствор альбумина 5, 10, 20 %. Объем переработки в год составляет 19 тонн.
190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей.
Скоро производственные объемы альбумина нарастят, а также начнут выпускать внутривенный иммуноглобулин. Будущие лаборатории уже возводятся по соседству со старым корпусом. Новое здание в Ганцевичах станет рекордсменом по количеству этажей в райцентре. Сейчас еще в недостроенной семиэтажке строители занимаются устройством полов, монтажом стеновых панелей и возведением перегородок.
Подробности в видео.
В планах завершить строительство к концу 2024 года. Уже в декабре здесь начнут производство первых серий препаратов.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
В этих контейнерах технологическое оборудование, которое в скором времени установят в построенном здании. Его поставили из Китая. Помимо этого, китайские партнеры передали свой наработанный опыт: технологии по производству альбумина и внутривенного иммуноглобулина.
Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Этот препарат в нашей стране не выпускают. Пока единственный выход – приобретать препарат за рубежом. Понятно, что это удовольствие не из дешевых. Один флакон австрийского иммуноглобулина стоит от 650 до 1,5 тысячи рублей. После запуска белорусского производства в планах завоевывать и зарубежный рынок.