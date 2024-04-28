Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?

Хочется иметь тот же новый автомобиль, да и достойно жить не только в крупных городах, где есть промышленные гиганты, на которых, как ни крути, можно опереться. Речь идет и о небольших населенных пунктах, которые не могут похвастаться тем же, но люди живут и там. И хотят по сути того же, что и все: работу, зарплату, социальный комфорт.

Для этого Президент в свое время и поручил в каждом районе создать инновационное производство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это поможет закрыть сразу несколько целей. Появятся и новые рабочие места, и финансовые перспективы. Так зародилась инициатива «Один район – один проект».

Уже есть 129 бизнес-идей общей стоимостью в 4,3 миллиарда рублей. Дело за малым – реализовать все это. Как показывает практика, как раз с этим и бывают проблемы. Глебу Прокофьеву удалось найти успешные бизнес-примеры, когда все сошлось. В итоге в районе появилось уникальное производство, новые рабочие места и, что самое главное, перспективы роста.