Прямой эфир

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?

28 апреля 2024 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хочется иметь тот же новый автомобиль, да и достойно жить не только в крупных городах, где есть промышленные гиганты, на которых, как ни крути, можно опереться. Речь идет и о небольших населенных пунктах, которые не могут похвастаться тем же, но люди живут и там. И хотят по сути того же, что и все: работу, зарплату, социальный комфорт.

Для этого Президент в свое время и поручил в каждом районе создать инновационное производство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это поможет закрыть сразу несколько целей. Появятся и новые рабочие места, и финансовые перспективы. Так зародилась инициатива «Один район – один проект».

Уже есть 129 бизнес-идей общей стоимостью в 4,3 миллиарда рублей. Дело за малым – реализовать все это. Как показывает практика, как раз с этим и бывают проблемы. Глебу Прокофьеву удалось найти успешные бизнес-примеры, когда все сошлось. В итоге в районе появилось уникальное производство, новые рабочие места и, что самое главное, перспективы роста.

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?-1

Скоро именно здесь начнут выпускать то, что пока в нашей стране в статусе «импорт». Ганцевичи – сложный регион, социально-экономические показатели оставляли желать лучшего. Но новый инвестпроект позволит звучать этому райцентру на всю Беларусь в мажорной гамме.

В этих лабораториях производят альбумин. Препарат помогает восполнять дефицит белка в крови человека. Это настоящее спасение для пациентов с серьезными инфекциями, обширными ожогами или находящихся в шоковом состоянии. Его производят из плазмы крови. Сегодня специалисты филиала РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий в Ганцевичах перерабатывают биоматериал доноров из трех областей.

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?-4

Светлана Сошко, заведующая филиалом РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
В настоящее время мы перерабатываем плазму из Брестской, Могилевской и половины Минской областей. Производим раствор альбумина 5, 10, 20 %. Объем переработки в год составляет 19 тонн.

190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей.

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?-7

Скоро производственные объемы альбумина нарастят, а также начнут выпускать внутривенный иммуноглобулин. Будущие лаборатории уже возводятся по соседству со старым корпусом. Новое здание в Ганцевичах станет рекордсменом по количеству этажей в райцентре. Сейчас еще в недостроенной семиэтажке строители занимаются устройством полов, монтажом стеновых панелей и возведением перегородок.

Подробности в видео.

В планах завершить строительство к концу 2024 года. Уже в декабре здесь начнут производство первых серий препаратов.

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?-10

Глеб Прокофьев, корреспондент:
В этих контейнерах технологическое оборудование, которое в скором времени установят в построенном здании. Его поставили из Китая. Помимо этого, китайские партнеры передали свой наработанный опыт: технологии по производству альбумина и внутривенного иммуноглобулина.

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?-13

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Этот препарат в нашей стране не выпускают. Пока единственный выход – приобретать препарат за рубежом. Понятно, что это удовольствие не из дешевых. Один флакон австрийского иммуноглобулина стоит от 650 до 1,5 тысячи рублей. После запуска белорусского производства в планах завоевывать и зарубежный рынок.

# Предприятия Беларуси # общество # Глеб Прокофьев

Другие новости рубрики

Все новости
За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский
28 апреля 2024 17:31

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»
28 апреля 2024 17:09

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич
28 апреля 2024 17:08

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС
28 апреля 2024 17:08

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира
28 апреля 2024 17:04

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира
28 апреля 2024 17:03

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС
28 апреля 2024 17:01

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами
28 апреля 2024 14:38

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества
28 апреля 2024 13:45

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?
28 апреля 2024 13:41

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно
28 апреля 2024 12:19

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения
28 апреля 2024 11:52

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения