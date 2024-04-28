Прямой эфир

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский

28 апреля 2024 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что касается очередей за новыми автомобилями, все-таки эта тема до сих пор заводит белорусов, то гендиректор «БЕЛДЖИ» пообещал, что новых машин хватит всем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Над этим усиленно работают.

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский-1

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
В прошлом году на нас жаловались, что все время большие очереди, долго ждать. Мы работаем с этим. Могу сказать, что за первый квартал мы продали больше, чем за весь 2022 год вместе взятый. И по некоторым моделям уже не нужно ничего ждать, можно прямо выбирать в салоне. И мы будем продолжать эту работу таким образом, чтобы стояли машины, а не покупатели.

# Автомобилестроение в Беларуси # общество # Геннадий Свидерский

Другие новости рубрики

Все новости
Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»
28 апреля 2024 17:09

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич
28 апреля 2024 17:08

В Беларуси желающих охотников и рыболовов переобучают в снайперов – Шуневич

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС
28 апреля 2024 17:08

Глава ГПК Беларуси назвал причины больших очередей на границе со странами ЕС

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира
28 апреля 2024 17:04

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира
28 апреля 2024 17:03

Командир экипажа президентского самолёта охарактеризовал Лукашенко как пассажира

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС
28 апреля 2024 17:01

Запад наращивает военное присутствие у границ Беларуси – чем ответим? Подводим итоги ВНС

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами
28 апреля 2024 14:38

Кочанова: «Мы выработали свой алгоритм работы народного вече». Главные посылы ВНС обсудили с делегатами

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества
28 апреля 2024 13:45

Ярмарка ремесленников проходит в Гродно. Свои изделия представили более 100 мастеров народного творчества

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?
28 апреля 2024 13:41

Как в Беларуси контролируют соблюдение норм охраны труда и какие сферы наиболее опасны?

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно
28 апреля 2024 12:19

Вербы, расписные яйца, открытки. Пасхальная выставка проходит в Гродно

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения
28 апреля 2024 11:52

В Минске стартовал новый сезон велопроекта «Першы ровар». Категории – от массовых заездов до фигурного вождения

«Бог всегда с нами». Православные в Беларуси устремляются в храмы, чтобы освятить веточки вербы
28 апреля 2024 11:24

«Бог всегда с нами». Православные в Беларуси устремляются в храмы, чтобы освятить веточки вербы