За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский

Что касается очередей за новыми автомобилями, все-таки эта тема до сих пор заводит белорусов, то гендиректор «БЕЛДЖИ» пообещал, что новых машин хватит всем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Над этим усиленно работают.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

В прошлом году на нас жаловались, что все время большие очереди, долго ждать. Мы работаем с этим. Могу сказать, что за первый квартал мы продали больше, чем за весь 2022 год вместе взятый. И по некоторым моделям уже не нужно ничего ждать, можно прямо выбирать в салоне. И мы будем продолжать эту работу таким образом, чтобы стояли машины, а не покупатели.