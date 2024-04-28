190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей

Президент в свое время и поручил в каждом районе создать инновационное производство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это поможет закрыть сразу несколько целей. Появятся и новые рабочие места, и финансовые перспективы. Так зародилась инициатива «Один район – один проект». Уже есть 129 бизнес-идей общей стоимостью в 4,3 миллиарда рублей. Дело за малым – реализовать все это.

Пример разумной инвестиции – предприятие по выпуску хлебных изделий в деревне Залипье Гомельского района. Первая линия по производству лаваша здесь появилась еще в 2010-м. Продукт оказался востребованным: за 10 лет объемы его производства выросли в четыре раза. В сутки в магазины по всей стране отгружают около 100 тысяч упаковок тонких лавашей. Появились и новые виды продукции.

Василий Поливач, главный энергетик предприятия:

В 2021 году мы поставили большую линию по производству лаваша. Также поставили линию теста фило, линию по производству тортильи. Сейчас идет разработка ее технологии и запуск. Производство работает круглосуточно и без выходных, но спрос все равно превышает предложение. Сейчас продумывают проект расширения цеха и автоматизации процесса упаковки. Скорость имеет значение – в гомельском лаваше никаких консервантов, срок его хранения не более четырех дней. Подробности в видео.

А это Копыль. Здесь один из инвестиционных проектов запустили в конце 2023 года. Теперь филиал Слуцкого сыродельного комбината выпускает еще и сухое молоко. Оно применяется во многих продуктах, которые мы потребляем каждый день. Например, энергетические батончики. Новый цех комбината – это огромный сушильный комплекс. Прежде чем высушить молоко, оно проходит двухступенчатую очистку.

В месяц комбинат производит 600 тонн продукта. Загрузка стопроцентная. Ведь белорусское сухое молоко востребовано. Прежде всего за рубежом. География поставок впечатляет: Сирия, Катар, Оман, Сингапур.

Александр Кременчук, директор Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината:

Мы создали новые рабочие места. 32 рабочих места для района это очень существенно. Без экономики никуда. Во-первых, мы увеличили выход товарной продукции, составляет 1 400 рублей. Дополнительная ежемесячная выручка от этого цеха составляет 5 миллионов рублей. В Копыле не медлят: от одного инвестпроекта сразу же к другому. Уже в конце апреля здесь еще откроют и линию по выпуску пиломатериалов. Из вот таких бревен в готовые материалы из древесины. Процесс безотходный. Щепу отправят на производство топливных гранул.

Инициатива «Один район – один проект» широко востребована в каждом регионе страны. В некоторых районах реализуется уже более трех таких проектов. Лидеры по количеству уже запущенных производств – Гомельская, Могилевская и Витебская области. Только в прошлом году в рамках программы завершена реализация 19 проектов, создано более 3,5 тысячи новых рабочих мест. Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?