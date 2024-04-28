190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей
Президент в свое время и поручил в каждом районе создать инновационное производство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это поможет закрыть сразу несколько целей. Появятся и новые рабочие места, и финансовые перспективы. Так зародилась инициатива «Один район – один проект». Уже есть 129 бизнес-идей общей стоимостью в 4,3 миллиарда рублей. Дело за малым – реализовать все это.
Пример разумной инвестиции – предприятие по выпуску хлебных изделий в деревне Залипье Гомельского района. Первая линия по производству лаваша здесь появилась еще в 2010-м. Продукт оказался востребованным: за 10 лет объемы его производства выросли в четыре раза. В сутки в магазины по всей стране отгружают около 100 тысяч упаковок тонких лавашей. Появились и новые виды продукции.
Василий Поливач, главный энергетик предприятия:
В 2021 году мы поставили большую линию по производству лаваша. Также поставили линию теста фило, линию по производству тортильи. Сейчас идет разработка ее технологии и запуск.
Производство работает круглосуточно и без выходных, но спрос все равно превышает предложение. Сейчас продумывают проект расширения цеха и автоматизации процесса упаковки. Скорость имеет значение – в гомельском лаваше никаких консервантов, срок его хранения не более четырех дней.
Подробности в видео.
А это Копыль. Здесь один из инвестиционных проектов запустили в конце 2023 года. Теперь филиал Слуцкого сыродельного комбината выпускает еще и сухое молоко. Оно применяется во многих продуктах, которые мы потребляем каждый день. Например, энергетические батончики. Новый цех комбината – это огромный сушильный комплекс. Прежде чем высушить молоко, оно проходит двухступенчатую очистку.
В месяц комбинат производит 600 тонн продукта. Загрузка стопроцентная. Ведь белорусское сухое молоко востребовано. Прежде всего за рубежом. География поставок впечатляет: Сирия, Катар, Оман, Сингапур.
Александр Кременчук, директор Копыльского филиала Слуцкого сыродельного комбината:
Мы создали новые рабочие места. 32 рабочих места для района это очень существенно. Без экономики никуда. Во-первых, мы увеличили выход товарной продукции, составляет 1 400 рублей. Дополнительная ежемесячная выручка от этого цеха составляет 5 миллионов рублей.
В Копыле не медлят: от одного инвестпроекта сразу же к другому. Уже в конце апреля здесь еще откроют и линию по выпуску пиломатериалов. Из вот таких бревен в готовые материалы из древесины. Процесс безотходный. Щепу отправят на производство топливных гранул.
Инициатива «Один район – один проект» широко востребована в каждом регионе страны. В некоторых районах реализуется уже более трех таких проектов. Лидеры по количеству уже запущенных производств – Гомельская, Могилевская и Витебская области. Только в прошлом году в рамках программы завершена реализация 19 проектов, создано более 3,5 тысячи новых рабочих мест.
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Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Наши крупные предприятия по кооперации работали, покупали комплектующие, в том числе в странах Евросоюза. Если страны Евросоюза нас сейчас отрезают, то нужно попытаться создать производства, которые могли бы обслуживать как наши предприятия, но это касается в том числе и промышленных предприятий Российской Федерации.
На сегодня в пуле 190 проектов стоимостью 8 миллиардов рублей. Объем инвестиций на этот год – порядка 1,5 миллиарда рублей. Это на 500 миллионов больше, чем в прошлом. В 2024-м обещают завершить более полусотни промышленных задумок. А это очередная порция рабочих мест и производств нового поколения в нашей стране.