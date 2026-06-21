В Брестской крепости открыли мемориальную зону «Скорбь»

Новую страницу исторической памяти открыли в Брестской крепости. В легендарной цитадели появилась еще одна мемориальная зона под названием «Скорбь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локация расположена в западной части цитадели, на территории руин 44-го стрелкового полка. Ранее этот участок был закрыт для посетителей. Центральный элемент мемориала – бронзовая скульптурная композиция – скорбящая женщина. Ее прообразом стала вдова лейтенанта Кузнецова, которая запечатлена на снимке фотографом Ананьевым в 1965 году. Она приникла к кирпичам и украдкой утирает слезы. Рядом со скульптурой – стена памяти с именами 50 защитников Брестской крепости, попавших в плен и погибших от рук фашистов. Над композицией слова писателя Сергея Смирнова: «Народная память о героях Брестской крепости полна не только скорби, но и подвига».

Илья Лавникович, скульптор:

Глубокая эмоция, в первую очередь, нужно ее пропускать через себя. По-другому автор, создатель, не прочувствовав, сделать этого не сможет. Поэтому, изучив материалы, изучив огромное количество ужасных, тяжелых видеозаписей с расстрелов, было непросто.

Создание мемориальной зоны «Скорбь» стало результатом реализации трехлетней программы Союзного государства по ремонтно-реставрационным работам в комплексе «Брестская крепость-герой». На эти цели из союзного бюджета в 2024-2026-м годах было выделено более 18 миллионов рублей. Средства пошли не только на создание мемориальной зоны, но и на завершение ремонта южной казармы и реставрацию руин казармы 44-го стрелкового полка.