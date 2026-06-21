Народный музей боевой славы создадут под Минском. Он разместится в районе деревни Мацки на базе ДОТа №6, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь находится уникальное оборонительное сооружение, рассчитанное на четыре артиллерийские установки. Здесь в июне 1941 года наступающие танковые дивизии вермахта нанесли мощный удар по советским войскам. Но наши солдаты выстояли и отстояли легендарный ДОТ. Десятилетиями этот подвиг оставался в забвении, засыпанный землей. Сегодня благодаря волонтерам и поисковикам военное сооружение возвращается из небытия. Подключается и подрастающее поколение. Воспитанники военно-патриотических клубов занимаются благоустройством территории.

Эвелина Милошевская, учащаяся средней школы №132 Минска: Приходим сюда, возлагаем цветы, гирлянду. Для меня это очень важно. Мне интересно, как люди раньше здесь находились, что здесь раньше вообще происходило.

Валерий Перевощиков, руководитель военно-патриотического комплекса «Патриот» имени героя Советского Союза П.Г. Колесникова:

Вот именно этот ДОТ №6. И он не только самый большой и самый грандиозный. Он самый большой и боевой, и героический. Потому что гарнизон этого ДОТа почти четверо суток держал оборону. И вот за эти четверо суток, главный смысл значения их подвига – они спасли тысячи беженцев, тысячи красноармейцев, отступающих через Минск. Вот это их главная заслуга.

Мы всматриваемся в этот суровый бетон, чтобы помнить: свобода и независимость нашей земли ковались именно в таких безымянных, но непокоренных цитаделях.