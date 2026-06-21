История, которая связывает поколения и страны! Как в Бресте встретили участников «Поезда Памяти»
История, которая связывает поколения и страны. Брест торжественно встретил легендарный «Поезд Памяти» – масштабный международный проект, который в этом году объединил 200 молодых людей. Город над Бугом стал первой точкой на карте нашей страны в маршруте этого уникального состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе молодежной делегации – 100 юных белорусов – по 10 человек от каждой области и Минска. Впервые к ним присоединились сверстники из Британии, США и Франции. За 15 дней «Поезд Памяти» сделает остановки в 13 городах Беларуси и России. Активную молодежь ждет насыщенная программа: посещение мемориалов, исторических мест, интерактивные уроки.
Александра Озерец, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Решила принять участие в таком невероятно классном проекте, потому что в школе мне предоставили возможность представлять мою гимназию, защищать ее честь. И я достойно выступила на всех этапах конкурса, и мне выпала такая возможность быть сейчас здесь.
Андрей Капускин, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Для меня «Поезд Памяти» – это действительно важный проект, и я о нем слышал уже много лет назад. Мои друзья посоветовали мне поучаствовать. И сейчас я в 10-м классе, и как раз это возможность для всех десятиклассников, поэтому я решил стать частью этого важного события.
Инициатива, выдвинутая председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, за несколько лет стала одним из главных молодежных проектов на постсоветском пространстве. «Поезд Памяти» – это не просто экскурсия, а живой диалог поколений и народов. Проект еще раз доказывает: в деле сохранения памяти о подвиге предков не существует границ.
Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Брест первый принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. И этой ночью, конечно же, с 21 на 22 июня, и произошли те страшные события, которые непосредственно уже предшествовали Великой Отечественной войне. Конечно, важно ребятам в эти дни быть здесь, особенно в эти юбилейные даты. Ребятам нужно напитаться этой атмосферой. И мы верим, что для них это будут воспоминания на всю жизнь.
Символично, что финальной точкой маршрута станет Минск. 3 июля, в День Независимости Беларуси, молодые люди примут участие в главных государственных торжествах.