История, которая связывает поколения и страны! Как в Бресте встретили участников «Поезда Памяти»

История, которая связывает поколения и страны. Брест торжественно встретил легендарный «Поезд Памяти» – масштабный международный проект, который в этом году объединил 200 молодых людей. Город над Бугом стал первой точкой на карте нашей страны в маршруте этого уникального состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе молодежной делегации – 100 юных белорусов – по 10 человек от каждой области и Минска. Впервые к ним присоединились сверстники из Британии, США и Франции. За 15 дней «Поезд Памяти» сделает остановки в 13 городах Беларуси и России. Активную молодежь ждет насыщенная программа: посещение мемориалов, исторических мест, интерактивные уроки.

Александра Озерец, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Решила принять участие в таком невероятно классном проекте, потому что в школе мне предоставили возможность представлять мою гимназию, защищать ее честь. И я достойно выступила на всех этапах конкурса, и мне выпала такая возможность быть сейчас здесь.

Андрей Капускин, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Для меня «Поезд Памяти» – это действительно важный проект, и я о нем слышал уже много лет назад. Мои друзья посоветовали мне поучаствовать. И сейчас я в 10-м классе, и как раз это возможность для всех десятиклассников, поэтому я решил стать частью этого важного события. Инициатива, выдвинутая председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой и председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, за несколько лет стала одним из главных молодежных проектов на постсоветском пространстве. «Поезд Памяти» – это не просто экскурсия, а живой диалог поколений и народов. Проект еще раз доказывает: в деле сохранения памяти о подвиге предков не существует границ.