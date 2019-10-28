Ставка исключительно на красоту – проигрышный ход. Какие женщины отпугивают мужчин, а какие притягивают

Кто она – идеальная женщина? У каждого мужчины свои фантазии на эту тему. Но существуют определенные качества характера, которые отталкивают практически каждого представителя сильного пола. Объяснить этот феномен доверим психологу. Марина Прохорова, психолог:

Всегда отталкивают крайности, излишне контролирующие, жесткие, чересчур независимые, которые какое-то время могут привлекать, но в дальнейшем, если стратегия и тактика не меняются, они в какой-то момент становятся неинтересны мужчинам.

Слишком мягкая, покладистая и уступчивая женщина – больше не эталон. Приторная нежность и чрезмерная забота действует на мужчин удушающим дурманом. Марина Прохорова:

Вот представьте, вас угостили вкусным десертом, вы его попробовали, он вам очень понравился и вы оценили. Вам дают тот же десерт еще раз, либо огромный торт и пытаются вас сразу им вскормить, у вас, спустя какое-то время, возникает рвотный рефлекс.

Все больше барышень тратит уйму времени и средств, занимаясь «внешним тюнингом», нежели «прокачкой интеллекта». Ставка исключительно на красоту – заведомо проигрышный ход. С перспективой на серьезные отношения одной смазливой картинкой мужчина сыт не будет.

Марина Прохорова:

Мужчины уже как-то приелись такой подачей. Девушки такого сорта немножко претят. Человеку хочется иметь рядом девушку с богатым внутренним миром, с которой можно о многом поговорить.

Не притянет сильный пол и образ «железной леди». Стальной и уверенный взгляд женщины скорее оттолкнёт и испугает. Рядом с властительницей любой, даже самый сильный, мужчина начнет чувствовать себя ненужным и беспомощным. Марина Прохорова:

Она, конечно, рискует остаться в одиночестве, потому что она не замечает, как постепенно она обрастает защитным панцирем, как меняется ее выражение лица, возможно, где-то в душе она мягкая и романтичная, но внешне посыл другой.

Поделиться универсальной формулой женской притягательности не могут даже специалисты, ведь ее попросту не существует. Каждую отдельную личность нужно рассматривать индивидуально. Марина Прохорова:

У каждого человека своя жизненная история. Например, девушка может носить очки и ассоциироваться у молодого человека с образом строгой учительницы, которая когда-то его высмеивала перед классом, и сразу ассоциация с чувством стыда, у другого этот же образ может вызывать, вообще, эротические фантазии.