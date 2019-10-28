Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

Новости Беларуси. В Военной академии Беларуси состоялся выпуск курсантов-летчиков авиационного факультета. Лейтенантские погоны получили 11 офицеров – это пилоты самолетов и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время учебы они в общей сложности налетали в среднем на 200 часов. Уже в ближайшее время офицеры пополнят авиационные воинские части ВВС и войск ПВО.

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси:

Везде наши выпускники, выпускники авиационного факультета нашей Военной академии очень высоко ценятся. Их профессионализм, знания ценятся, и они качественно выполняют все поставленные задачи с оценкой не ниже «хорошо». Этим я как командующий очень доволен.