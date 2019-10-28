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Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны

28 октября 2019 06:44
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Новости Беларуси. В Военной академии Беларуси состоялся выпуск курсантов-летчиков авиационного факультета. Лейтенантские погоны получили 11 офицеров – это пилоты самолетов и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны-1

Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны-3

Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны-5

Во время учебы они в общей сложности налетали в среднем на 200 часов. Уже в ближайшее время офицеры пополнят авиационные воинские части ВВС и войск ПВО.

Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны-8

Игорь Голуб, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси:
Везде наши выпускники, выпускники авиационного факультета нашей Военной академии очень высоко ценятся. Их профессионализм, знания ценятся, и они качественно выполняют все поставленные задачи с оценкой не ниже «хорошо». Этим я как командующий очень доволен.

Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны-11

Алексей Стрельский, выпускник:
Учеба очень насыщенная была в плане таких предметов по специальности, как воздушная навигация, аэродинамика, авиатехника.

Отметим, что с момента образования авиационного факультета в ведущем армейском вузе страны подготовлено более 370 специалистов. Этот выпуск 21-й по счету.

Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны-14

Выпускники авиационного факультета Военной академии Беларуси получили офицерские погоны-16

# Военная академия Республики Беларусь # общество # Игорь Голуб # Алексей Стрельский # Фотофакт

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