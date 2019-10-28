Представители Администрации Президента на неделе проведут приёмы граждан в регионах
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нынешней неделе в регионы направятся представители Администрации Президента.
Так, во вторник, 29 октября, они встретятся с жителями Светлогорска, Городокского и Барановичского районов.
Уже ведут запись на прием к высокопоставленным чиновникам Воложинский и Пружанский райсполкомы. Здесь встречи запланированы на среду и четверг (соответственно, 30 и 31 октября).
А вот в первый ноябрьский день прием граждан в Россонском районе проведет глава Администрации Президента Наталья Кочанова, в Глубокском районе – начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский и, наконец, в Вороновском районе – первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц, начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь.