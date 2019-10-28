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Представители Администрации Президента на неделе проведут приёмы граждан в регионах

28 октября 2019 06:26
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нынешней неделе в регионы направятся представители Администрации Президента.

Так, во вторник, 29 октября, они встретятся с жителями Светлогорска, Городокского и Барановичского районов.

Представители Администрации Президента на неделе проведут приёмы граждан в регионах-1

Уже ведут запись на прием к высокопоставленным чиновникам Воложинский и Пружанский райсполкомы. Здесь встречи запланированы на среду и четверг (соответственно, 30 и 31 октября).

Представители Администрации Президента на неделе проведут приёмы граждан в регионах-4

А вот в первый ноябрьский день прием граждан в Россонском районе проведет глава Администрации Президента Наталья Кочанова, в Глубокском районе – начальник главного государственно-правового управления Андрей Мательский и, наконец, в Вороновском районе – первый заместитель начальника главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц, начальник управления письменных и электронных обращений Кристина Поболь.

Представители Администрации Президента на неделе проведут приёмы граждан в регионах-7

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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