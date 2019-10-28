Представители Администрации Президента на неделе проведут приёмы граждан в регионах

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приемов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нынешней неделе в регионы направятся представители Администрации Президента. Так, во вторник, 29 октября, они встретятся с жителями Светлогорска, Городокского и Барановичского районов.

Уже ведут запись на прием к высокопоставленным чиновникам Воложинский и Пружанский райсполкомы. Здесь встречи запланированы на среду и четверг (соответственно, 30 и 31 октября).