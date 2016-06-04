Стать космонавтом в Беларуси возможно: летчики-космонавты рассказали о развитии белорусской космонавтики на открытии павильона «Космос»

Новости Беларуси. Реальные факты, экспонаты и легенды. В минском аэроклубе открылся павильон «Космос». Здесь представлены уникальные экспонаты. Многие вещи летчики передали лично. На открытии побывали знаменитые белорусские покорители космоса: Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. А авиационно-спортивное шоу привлекло сотни зрителей.

Это только часть самой большой коллекции в Беларуси. Тысячи значков, монет и марок. Их хозяин – Валентин Авилов – заслуженный испытатель космической техники. Тридцать лет отработал на Байконуре. И теперь с гордостью демонстрирует и даже может провести краткий «космический» исторический курс с помощью своих экспонатов.

Валентин Авилов, ветеран Байконура, полковник:

Я принимал школьников, студентов, ветеранов. Особенно апрель месяц, в месяц космонавтики. Люди приезжали из Бреста, Баранович.

Торжественное открытие, фанфары, красная лента – павильон открыт для всех. Здесь можно прикоснуться к легендарным вещам: в этой капсуле приземлились космонавты корабля «Союз». Рядом – костюмы экипажа МКС, скафандры. В павильоне вскоре появятся и копии двух белорусских спутников, которые сейчас находятся на орбите. Куда Олег Новицкий, уроженец Червеня, уже в этом году отправится в очередной раз. В составе экипажа с представителями Франции и США.

Олег Новицкий, летчик-космонавт, герой России:

Ребята, девчонки – вообще наша молодежь должна знать какие-то шаги в истории космоса. Как это было, как это происходило. Что можно или нужно сделать, чтобы попасть туда. Я сам в свое время даже не думал, что смогу попасть. Ребята должны быть настойчивыми, сохранять здоровье, заниматься спортом, заниматься образованием. Нет невыполнимых задач.

Белорусская школа космонавтов непременно будет развиваться. Дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок знает, что этот вопрос поднимут даже на Всебелорусском народном собрании. Хороший стимул для молодых летчиков.

Владимир Коваленок, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

На общем нашем национальном белорусском собрании кто-то из инициаторов нашего мероприятия выступит с предложением, чтобы Республика Беларусь приняла и дальнейшее участие в подготовке своих космонавтов, белорусских. Так что пусть ребята с надеждой сегодня смотрят на аэроклуб, стремятся туда попасть: они тоже могут стать космонавтами.

Петр Климук, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза:

Для Беларуси очень важно. Потому что Беларусь космической страной стала. Спутник дистанционного зондирования сейчас летает, спутник связи белорусский летает. И три космонавта Беларуси. Это тоже немаловажно.

В честь открытия павильона было организовано и авиашоу: полеты различных типов самолетов и вертолетов авиации ДОСААФ, ВВС и войск ПВО, показательные прыжки парашютистов, воздушные бои авиамоделей и многое другое. Зрители остались под впечатлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.