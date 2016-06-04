Начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома – о том, как охраняется спокойствие минчан

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня поговорим о том, как обеспечивается его безопасность и наше спокойствие. Это лето традиционно шумно началось с последних звонков в школе, которые закончились яркими фейерверками в скверах, дворах. Впереди выпускные вечера.

Что будет сделано для того, чтобы это событие оставило только приятные воспоминания и прошло без неприятных эксцессов? И, в принципе, как и кто охраняет наш покой в праздники и после них? Насколько благодаря этой работе Минск стал безопаснее? Для того, чтобы узнать это, ведущий программы отправился в главное управление внутренних дел Мингорисполкома.

Там, помимо всего прочего, выяснил, действительно ли так эффективен запрет на продажу алкоголя в дни выпускных вечеров, и как бороться с ночными посиделками во дворах и шумными соседями. Да, и запуск фейерверков во дворе или где бы то ни было – это вовсе не такое безобидное занятие. За это, как выяснилось, грозит серьезное наказание. Все подробности знает Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома. Смотрите видео!