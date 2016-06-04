Программа «Части света с Олегом Романовым» за 04.06.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» - это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части.

В программе:

Будущий президент США — рептилоид или уголовница? Хиллари Клинтон рискует оказаться под следствием

Роботы к 2030 году лишат работы 35% занятых: сохранится ли социальное государство?

К чему приведет сокращение производства кокаина в Колумбии: к миру в стране или к голодной смерти крестьян?

Израильтянин накормит весь мир тараканами: ООН поможет ему в этом

В Израиле охотятся на грабителей могил: «Они выгребают все древности подчистую»