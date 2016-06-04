Прямые линии: за 3 дня решена давняя проблема жителей сразу двух деревень Жабинковского района

Новости Беларуси. Традиционные субботние звонки на прямые телефонные линии продолжают поступать в самые разные уголки страны. На связь с населением вышли не только на городских и областных уровнях власти, но и сельские исполкомы. Так, в Жабинковском с начала года помогли нескольким десяткам местных жителей. И как следствие, обращений стало заметно меньше. Сегодня с проблемами и консультациями позвонили всего несколько человек.

Галина Окулич, председатель Жабинковского сельского исполнительного комитета:

Прямые линии – это хорошая практика для работы с обращениями граждан. Сейчас у нас тенденция к снижению обращений на прямые линии. Конечно, вопросы сезонные у нас. Зимой мы в основном много вопросов по расчистке снега. Весной – по грейдированию дорог и улиц населенных пунктов.

К слову, буквально за 3 дня решена давняя проблема жителей сразу двух деревень. На дороге из Залузья в Большие Яковчицы после обильных весенних дождей появились огромные выбоины. Исправить ситуацию к лучшему удалось лишь с помощью звонка на прямую линию в местный исполком. Дорогу не только выровняли, но и обещали в перспективе положить асфальт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Казак, староста деревни Залузье:

Этот участок один оказался незаасфальтированным. Все остальные нормально сделаны. Ну и вот обратились на прямую линию. Была возможность спросить у ответственного человека, можно ли это сделать. Так и наладилось.