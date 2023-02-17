Съедобные каштаны могут начать выращивать в Беларуси. Идею придумали студентки из Молодечно

Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

Стать востребованным продуктом в нашей стране могут в скором времени съедобные каштаны. Так, учащиеся Молодечненского колледжа предложили выращивать плоды специальных сортов. По мнению девушек, дерево неприхотливое, а еще продукт этот безглютеновый, а значит, полезный для здоровья. Между прочим, из каштанов можно делать муку и использовать в приготовлении многих блюд. Кстати, вафли члены жюри уже успели оценить. Попробовать на вкус эксклюзивный продукт решила и наша съемочная группа. «У нас уже их 40». Лучшие идеи отобрали на областном этапе проекта «100 идей для Беларуси» – подробности.





Владислава Гордей, учащаяся Молодечненского торгово-экономического колледжа:

В Беларуси каштаны не выращивают, только если кто-то частно. Совсем недавно вывели сорт, который может расти даже в наших условиях, который теневынослив, который растет до -35 градусов. Мы подумали, почему бы и нет, взяли эту идею. Он неприхотлив.

Ангелина Валькович:

Те каштаны, которые у нас растут, не годятся? Владислава Гордей:

Нет. Это конский каштан, он не подходит для пищи, он даже опасен. Если сделать что-то не то, то может дойти и до летального исхода. Вообще, сам каштан – это довольно полезный продукт, в нем содержится много аминокислот, клетчатки. Тем, кто следит за своим здоровьем, может очень понравиться этот продукт. Уже во многих странах его используют. Во-первых, он безглютеновый, не содержит пищевых аллергенов, что значительно его повышает ценность в обществе. Клетчатка полезна для кишечника, калий полезен для костей. В нем содержится все, что только можно. Можно с легкостью заменять той же каштановой мукой обычную муку. Это понравится всем, кто следит за своим здоровьем.



Для приготовления вафель потребуется совсем небольшой список ингредиентов: каштановая мука, сахар, яйца, сливочное масло и разрыхлитель. Однако приобрести такую муку совсем непросто и пока достаточно дороговато. Ангелина Валькович:

Какая стоимость муки в магазине?

Дарья Зенович, учащаяся Молодечненского торгово-экономического колледжа:

На данный момент 250 граммов муки стоит около 60 долларов. Это большой минус, дорого. Если мы начнем производить свое сырье, мы сможем привлечь валюту к себе в страну. Ангелина Валькович:

Стоимость будет дешевле? Дарья Зенович:

Думаю, да, но все будет зависеть от урожайности.



Пока шел процесс приготовления вафель, я решила более детально узнать, как данную идею юные предприниматели собираются воплотить в жизнь.





Владислава Гордей:

Планируем покупать саженцы, которым около трех лет, чтобы не выращивать их самостоятельно. Через два года они будут давать урожай. Как я уже говорила, каштан довольно неприхотлив, теневынослив, он хорошо сам себя защищает от вредителей и болезней. Удобрять его можно и нужно ранней весной, и то не слишком. В нашем бизнес-плане мы рассчитали все калькуляции, нужен инвентарь, удобрения. Высаживать планируем примерно на гектар, после будем привлекать работников. Могут быть как сезонные работники, волонтеры.

После этого в октябре будем собирать сам урожай, подавать его в организации общественного питания, физическим лицам. Есть много вариантов, куда его можно поставлять. Этот проект очень важен и полезен для Беларуси, так как он позволит сделать неплодородные земли высокодоходными, привлечь рабочих на новые рабочие места. А также создать новую туристическую локацию. Все мы знаем, что каштаны очень красиво цветут. Мне кажется, неплохо свои фотографии в Instagram дополнить новыми локациями.





Самое простое, что можно приготовить из каштанов, – это их пожарить. Получается вкусное, но при этом изысканное блюдо. На вкус плод сладковат, поэтому чаще идет в категорию десерта. А вообще, из каштанов можно приготовить много разных яств.



Владислава Гордей:

Есть много блюд, которые можно сделать из каштанов. Можно сделать пирог, оладьи с медом, вафли, которые мы сейчас готовим. Каштановую муку можно добавлять практически везде, она не сильно отличается по консистенции от пшеничной муки, но по полезности она отличается. Мы предполагаем, что ее можно добавлять куда угодно.





Ну что же, вафли готовы, теперь дегустация. Легкие по текстуре и очень сытные. С ореховым вкусом, что делает их неповторимыми. А если еще добавить кленовый сироп, этот десерт многим придется по вкусу.