«У нас уже их 40». Лучшие идеи отобрали на областном этапе проекта «100 идей для Беларуси»

Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

Ангелина Валькович, корреспондент:

Молодые, креативные и весьма талантливые. Открытия этих людей впечатляют и вызывают восхищение. Уже 12-й год подряд в нашей стране реализуется масштабный проект «100 идей для Беларуси», направленный на выявление талантливой молодежи. Многие ноу-хау успешно применяются в различных сферах: от сельского хозяйства до IT, принося пользу обществу. Расскажем о самых ярких проектах этого сезона. Областной этап. 56 юных новаторов, более 40 проектов. 10 номинаций самой разной направленности: от промышленности и строительства до медицинских и авиакосмических разработок. Здесь, на базе «БЕЛДЖИ» отобраны лучшие идеи юных талантов Минщины. Каждый конкурсант с уникальной идеей и бизнес-планом.





Александр Дичковский, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Мы в этом году уже видим участников, которые не только в первый раз заявляются со своими проектами, мы видим, что ребята где-то перепрофилируют свои проекты, они готовы дальше развиваться, работать в информационном, инновационном пространствах. Для нас это приятно. Это же подтверждает количество заявок. В прошлом году на областной этап у нас прошло 30 проектов, в этом году у нас уже их 40.



Как отметили организаторы, все проекты разрабатывались не один месяц. Ребята работали на протяжении долгого периода. Помогали участникам и опытные наставники.





Анна Сотникова, преподаватель Молодечненского торгово-экономического колледжа:

Данный проект очень важен, потому что наши учащиеся имеют возможность реализовать свой творческий потенциал, они заводят новые знакомства, получают огромный опыт общения с другими участниками. Они видят те инновационные идеи, которые представлены на данном конкурсе другими участниками.

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