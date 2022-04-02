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Стартовал проект «Женщины Беларуси и России: миссия созидания». Каким он будет, рассказала Марианна Щёткина

02 апреля 2022 07:32
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К важной дате в истории Союзного государства новый совместный проект запустили женщины Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал проект «Женщины Беларуси и России: миссия созидания». Каким он будет, рассказала Марианна Щёткина-1

Он призван объединить общественных деятелей и представителей бизнеса в реализации значимых для укрепления интеграции инициатив. Направления, в которых свои усилия сосредоточат организаторы, уже определены.

Стартовал проект «Женщины Беларуси и России: миссия созидания». Каким он будет, рассказала Марианна Щёткина-4

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Прежде всего это социальные проекты, проекты, связанные с семьей, проекты, связанные с женской занятостью. Второе направление, связанное с этим же, – это женское предпринимательство. Без малого и среднего бизнеса, наверное, все-таки мы экономику будем выстраивать гораздо дольше. 

Стартовал проект «Женщины Беларуси и России: миссия созидания». Каким он будет, рассказала Марианна Щёткина-7

Актив проекта сформирован – это 300 человек. Представители группы базируются как в столицах, так и в регионах Беларуси и России.

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# Союзное государство # общество # Марианна Щеткина # Фотофакт

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