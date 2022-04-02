Стартовал проект «Женщины Беларуси и России: миссия созидания». Каким он будет, рассказала Марианна Щёткина

К важной дате в истории Союзного государства новый совместный проект запустили женщины Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К важной дате в истории Союзного государства новый совместный проект запустили женщины Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он призван объединить общественных деятелей и представителей бизнеса в реализации значимых для укрепления интеграции инициатив. Направления, в которых свои усилия сосредоточат организаторы, уже определены.
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Прежде всего это социальные проекты, проекты, связанные с семьей, проекты, связанные с женской занятостью. Второе направление, связанное с этим же, – это женское предпринимательство. Без малого и среднего бизнеса, наверное, все-таки мы экономику будем выстраивать гораздо дольше.
Актив проекта сформирован – это 300 человек. Представители группы базируются как в столицах, так и в регионах Беларуси и России.
Лукашенко: стремление белорусов и россиян к созиданию делают Союзное государство примером для других народов. Подробнее здесь.