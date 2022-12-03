Стартовал челлендж «Минщина спортивная – 85». Зачем нужен проект – поговорили с четырёхкратной чемпионкой мира

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в главное управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета, чтобы познакомиться с очень интересным проектом, который запустили наши спортсмены. Идем! «Знаменитые спортсмены, чемпионы мира». Кто может присоединиться к челленджу? Стюша Тайм:

Евгений Васильевич, здравствуйте! В октябре запущен онлайн-челлендж «Минщина спортивная – 85». Расскажите про него.

Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:

15 января 2023 года исполняется 85 лет Минской области, и в честь этой юбилейной даты запущен проект «Минщина спортивная – 85». Формат проекта подразумевает, что выдающиеся люди, знаменитые спортсмены, чемпионы мира и Европы поздравляют Минскую область, демонстрируя спортивные упражнения. Поупражняться на камеру. В Минской области запустили спортивный челлендж для соцсетей. Стюша Тайм:

Как стать участником проекта? Евгений Булойчик:

Чтобы стать участником проекта, необходимо повторить предлагаемые физические упражнения, записать видео, разместить у себя в социальных сетях под хэштегом «минщинаспортивная85». Стюша Тайм:

Евгений Васильевич, сейчас я смотрю страничку Instagram главного управления спорта и туризма. Очень активно ребята принимают участие в челлендже. Какие промежуточные итоги уже есть, что можете отметить?

Евгений Булойчик:

Знаете, результаты впечатляют. Сегодня в нашем онлайн-челлендже участие принимают от мала до велика. Это индивидуальные повторения, коллективные, учреждения дошкольных образований. Но больше всего еще впечатляет творческий подход наших людей. Участвуем в проекте вместе с мэтрами спорта! Стюша Тайм:

А теперь самое время поучаствовать в челлендже «Минщина спортивная – 85». И мы отправляемся на спортивный стадион. И я вижу четырехкратную чемпионку мира по городошному спорту Жаворонкову Галину. Привет, Галина! Мы приехали поучаствовать в челлендже.

Галина Жаворонкова, четырехкратная чемпионка мира по городошному спорту:

Привет! С удовольствием покажу вам упражнение. Более 10 лет я занимаюсь городошным спортом, поэтому сегодня у нас будут упражнения с битой. А зрители могут подобрать себе что-то подобное. Стюша Тайм:

Давай, я готова!