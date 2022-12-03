Стартовал челлендж «Минщина спортивная – 85». Зачем нужен проект – поговорили с четырёхкратной чемпионкой мира
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в главное управление спорта и туризма Минского областного исполнительного комитета, чтобы познакомиться с очень интересным проектом, который запустили наши спортсмены. Идем!
«Знаменитые спортсмены, чемпионы мира». Кто может присоединиться к челленджу?
Стюша Тайм:
Евгений Васильевич, здравствуйте! В октябре запущен онлайн-челлендж «Минщина спортивная – 85». Расскажите про него.
Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Минского облисполкома:
15 января 2023 года исполняется 85 лет Минской области, и в честь этой юбилейной даты запущен проект «Минщина спортивная – 85». Формат проекта подразумевает, что выдающиеся люди, знаменитые спортсмены, чемпионы мира и Европы поздравляют Минскую область, демонстрируя спортивные упражнения.
Поупражняться на камеру. В Минской области запустили спортивный челлендж для соцсетей.
Стюша Тайм:
Как стать участником проекта?
Евгений Булойчик:
Чтобы стать участником проекта, необходимо повторить предлагаемые физические упражнения, записать видео, разместить у себя в социальных сетях под хэштегом «минщинаспортивная85».
Стюша Тайм:
Евгений Васильевич, сейчас я смотрю страничку Instagram главного управления спорта и туризма. Очень активно ребята принимают участие в челлендже. Какие промежуточные итоги уже есть, что можете отметить?
Евгений Булойчик:
Знаете, результаты впечатляют. Сегодня в нашем онлайн-челлендже участие принимают от мала до велика. Это индивидуальные повторения, коллективные, учреждения дошкольных образований. Но больше всего еще впечатляет творческий подход наших людей.
Участвуем в проекте вместе с мэтрами спорта!
Стюша Тайм:
А теперь самое время поучаствовать в челлендже «Минщина спортивная – 85». И мы отправляемся на спортивный стадион. И я вижу четырехкратную чемпионку мира по городошному спорту Жаворонкову Галину. Привет, Галина! Мы приехали поучаствовать в челлендже.
Галина Жаворонкова, четырехкратная чемпионка мира по городошному спорту:
Привет! С удовольствием покажу вам упражнение. Более 10 лет я занимаюсь городошным спортом, поэтому сегодня у нас будут упражнения с битой. А зрители могут подобрать себе что-то подобное.
Стюша Тайм:
Давай, я готова!
Галина Жаворонкова:
Вытягиваем ручки, спинка ровная. И приседаем.
Стюша Тайм:
Сколько таких приседаний нужно?
Галина Жаворонкова:
Минимум 10 раз, чтобы приобщиться к физической культуре и спорту.
В чем смысл городошного спорта?
Стюша Тайм:
Почему выбрала именно этот вид спорта?
Галина Жаворонкова:
Конечно, я не сразу его выбрала, у меня был опыт и баскетболе, и в волейболе. Но городошный спорт – это необычный вид спорта, он попал мне прямо в сердце. Здесь начало получаться, поэтому я здесь осталась. Три чемпионата мира подряд я выиграла.
Стюша Тайм:
Смысл этого спорта?
Галина Жаворонкова:
Смысл городошного спорта в том, чтобы выбить битой фигуры. Это фигура «самолет», предпоследняя фигура, казалось бы, очень легкая. Но, конечно, не все спортсмены могут ее выбить.
Стюша Тайм:
Впечатляет! Пару слов телезрителям, которые будут нас смотреть. Что бы ты хотела пожелать?
Галина Жаворонкова:
Желаю вам побольше заниматься спортом и, конечно же, приобщайтесь к нашему онлайн-челленджу «Минщина спортивная-85».
Стюша Тайм:
Здорово. И не забывайте ставить хештег «минщинаспортивная85». Всего самого хорошего и до скорых встреч, пока-пока!
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