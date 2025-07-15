Свыше 100 тыс. га трав второго укоса убрали аграрии Минской области

В Минской области ведут массовую заготовку кормов. Уже убрано свыше 100 тысяч гектаров трав второго укоса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Погодные условия внесли коррективы в темпы кормозаготовки, но недостающие объемы первого укоса планируют компенсировать за счет второго и третьего. В Клецком районе предстоит заготовить 11 тысяч тонн сена, около 150 тысяч тонн сенажа и более 18 тысяч тонн кукурузного силоса. Только зеленой массы из многолетних и злаковых трав получено свыше 60 % от запланированных объемов. Для заготовки кормов есть все ресурсы.

Алексей Каминский, главный агроном сельхозпредприятия «Заостровечье»:

Ведется второй укос, убирается люцерна. Осталось убирать еще где-то 250 гектаров, больше половины. Идет заготовка сена. Его надо заготовить на этот год около 1 000 тонн, 8 500 зеленого корма.

Завершить второй укос в Минской области планируют до того, как начнется массовая уборка зерновых. Ежедневно хозяйства заготавливают от 40 тысяч тонн сенажа. Всего в закрома уже заложено более 2 миллионов тонн зеленой массы.