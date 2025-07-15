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В Польше продолжают расти цены

15 июля 2025 13:34
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В Польше продолжают расти цены. Об этом говорится в опубликованном отчете Центрального статистического управления. Согласно данным ведомства уровень инфляции в стране в июне превысил 4 %, что выше прогнозных показателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше продолжают расти цены-2

Дороже всего полякам по-прежнему обходится жилье. За год цены на него выросли почти на 10 %. На втором месте этого антирейтинга прочно закрепились продукты питания, которые подорожали на 5 %. Согласно отчету, полякам сейчас лучше не болеть, потому что цены на услуги медиков за год взлетели более чем на 4,5 %. Экономисты обещают, что в ближайшие месяцы инфляция пойдет на спад, однако многие эксперты не верят оптимистичным прогнозам. Варшава сместила фокус на военные расходы, их в Польше планируют увеличить на 5 %, поэтому говорить о снижении цен неуместно. 

# Польша

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