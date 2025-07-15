В Польше продолжают расти цены

Дороже всего полякам по-прежнему обходится жилье. За год цены на него выросли почти на 10 %. На втором месте этого антирейтинга прочно закрепились продукты питания, которые подорожали на 5 %. Согласно отчету, полякам сейчас лучше не болеть, потому что цены на услуги медиков за год взлетели более чем на 4,5 %. Экономисты обещают, что в ближайшие месяцы инфляция пойдет на спад, однако многие эксперты не верят оптимистичным прогнозам. Варшава сместила фокус на военные расходы, их в Польше планируют увеличить на 5 %, поэтому говорить о снижении цен неуместно.