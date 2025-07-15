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В Минске устраняют последствия сильного дождя

15 июля 2025 13:40
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Красный уровень погодной опасности сохраняется сегодня, 15 июля, и в Беларуси. В Минске устраняют последствия сильного дождя. Некоторые улицы затопило, что сказалось на дорожном движении. Нарушена работа общественного транспорта, в городе фиксировались 10-балльные пробки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске устраняют последствия сильного дождя-2

Работники МЧС следят за обстановкой в режиме реального времени и, при необходимости, готовы реагировать. По оперативным данным, пострадавших нет, аварийные службы работают над восстановлением движения.

В Минске устраняют последствия сильного дождя-4

Роман Пранович, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс»:
По причине непогоды в некоторых частях города на проезжей части произошло подтопление, в связи с чем транспорт маршрутный, не может следовать по своим установленным маршрутам. По информации Центра управления движением, в настоящий момент по всем участкам движение возобновлено.

По данным Белгидромета, грозы сегодня ожидаются на большей части территории страны, местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалистое усиление ветра. Неблагоприятные метеоявления сохранятся до конца дня.

# Погода в Беларуси

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