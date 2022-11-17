Поупражняться на камеру. В Минской области запустили спортивный челлендж для соцсетей

Новости Беларуси. В Минской области стартовал спортивный онлайн-челлендж. Его тематика – здоровый и активный образ жизни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для участия в марафоне нужно снять видеоролик с выполнением физических упражнений, а затем опубликовать его в одной из социальных сетей под хештэгом «минщинаспортивная85». К челленджу уже присоединились ученики и педагоги любанской средней школы № 1.

Ирина Галова, учитель физической культуры и здоровья средней школы № 1:

Нам хотелось этим видео поддержать, во-первых, Минскую область, потому что Любанский район самый южный в Минской области, до него добраться не так уж и просто. Хотели своим видео донести, что каждому ребенку, каждому взрослому быть в спортивной хорошей форме.