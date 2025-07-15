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Участники форума «Дети Содружества» встретились с Натальей Кочановой

15 июля 2025 13:59
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Активные, талантливые, эрудированные. Около 800 молодых людей из разных уголков бывшего Советского Союза объединил культурно-образовательный проект «Дети Содружества». Сейчас гостей юбилейного форума принимает наша страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники форума «Дети Содружества» встретились с Натальей Кочановой-2

Сегодня, 15 июля, молодежь встретилась с председателем Совета Республики Национального Собрания Беларуси. Наталья Кочанова подчеркнула, что понимание Содружества и дружбы между народами, а также миролюбивая политика – это важные ценности для Беларуси. В диалоге с молодежью не было запретных тем. Ребята не скромничали с вопросами. Разговаривали о лидерстве, сохранении исторической памяти, приумножении экономического и культурного богатства стран Содружества. А также подвели итоги форума в Беларуси – эти белорусские каникулы ребята запомнят надолго. 

Участники форума «Дети Содружества» встретились с Натальей Кочановой-4

Арина Родина, участница форума «Дети Содружества» (Россия): 
Проект «Дети Содружества» сближает детей, людей из страны, потому что это просто невероятная возможность пообщаться с ребятами из других стран. У меня появились друзья, я надеюсь, что у меня получится с ними увидеться в их стране.

Участники форума «Дети Содружества» встретились с Натальей Кочановой-6

Мэрисенда Исраилова, участница форума «Дети Содружества» (Кыргызстан): 
Больше всего нам запомнился музей в Хатыни. Были очень тронуты. Мы увидели и посмотрели культуру других стран. Мы обменялись контактами и, думаю, дальше будем поддерживать общение наше. 

В рамках форума состоялись дни, посвященные каждой из стран Содружества. Ребята знакомили со своими национальными обычаями и традициями. Много было экскурсий. Музей истории Великой Отечественной Войны, мемориальный комплекс «Хатынь». Сегодня ребята побывали в главном книгохранилище страны. Прошлись по читальным залам, загадали желания у магического фонтана и поднялись на обзорную площадку библиотеки. Масштабное, в этом году юбилейное, мероприятие впервые состоялось в Беларуси.

# Молодежь Беларуси # форум

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