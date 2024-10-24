Стартапы Союзного государства: проект для шахт от студентов БНТУ победил в соревновании

Проект для шахт от студентов БНТУ победил в соревновании молодежных стартапов Союзного государства. Свои разработки там представили учащиеся и аспиранты более чем 100 вузов Беларуси и России, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Конкуренцию ребятам также составили более 600 молодых ученых. Что инновационного в разработке – узнавала Арина Попова.

Именно этим нехитрым, но рискованным способом во всем мире избавляются от обвала горных пород в шахтах. Эффективно, но опасно. А еще влечет ряд финансовых затрат. Например, при таких работах надо останавливать основную работу под землей. Десятки вот таких горноочистных комплексом работают на рудниках, скажем, Беларуськалия. Они снабжены специальными фрезами, которые крутятся, позволяют обработать горный массив, а руда уже поставляется наверх.

Григорий Басалай, научный руководитель проекта, старший преподаватель факультета горного дела и инженерной экологии БНТУ:

Этот модуль установим и он будет постоянно. Энергозатраты на его работу незначительные, но процесс управления кровлей будет обеспечен, он будет работать постоянно, не эпизодически, чтобы быстрее замкнулось вскрытое пространство. Кровля опустилась за нами, тогда рабочая зона за нами будет находиться в состоянии меньшего горного давления. Вероятность тогда задавливания аварийной ситуации на сам очистной комплекс мы резко снижаем. Будем считать, что, в идеале, исключим.