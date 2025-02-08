Новости по тегу #Арина Попова

Празднование открыл торжественный спуск по первой трассе горнолыжника Юрия Данилочкина вместе со своими учениками.
Миллион кубометров пиломатериалов на экспорт! С такими показателями Министерство лесного хозяйства завершило 2024-й. И это абсолютный рекорд отрасли.
В эти дни на учебном полигоне Военной академии школьники из Слонима и Гродно бросили «Вызов» своим возможностям. Команды принимают участие в одноименном патриотическом турнире.
Мы хоть и не морская страна, но и тут Беларуси есть чем гордиться. Наша страна входит в десятку крупнейших в Европе производителей карпа.
Вместо сказочной колесницы – брутальный танк. А в качестве коробки с желаниями – капсула из старой артиллерийской гильзы. Такая военная стилизация Нового года возможна только на «Линии Сталина».
Проект для шахт от студентов БНТУ победил в соревновании молодежных стартапов Союзного государства. Свои разработки там представили учащиеся и аспиранты более чем 100 вузов Беларуси и России.
С помощью искусственного интеллекта мошенники не только подделывают голос. Лицо тоже больше не часть вашей индивидуальности. Благодаря технологии «дипфейк» можно скомпрометировать любого человека: приписать ему чуждые фразы и даже действия.
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