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Новости по тегу #Арина Попова

Горнолыжный центр «Силичи» отметил 20-летие – здесь тренируются будущие чемпионы
08 февраля 2025 18:03

Горнолыжный центр «Силичи» отметил 20-летие – здесь тренируются будущие чемпионы

Лучшего лесничего за 2024 год определили в Беларуси
07 февраля 2025 18:34

Лучшего лесничего за 2024 год определили в Беларуси

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни
01 февраля 2025 18:37

«Вызов» своим возможностям. Школьники Гродненской области погрузились в армейские будни

Как выращивают белорусского карпа? Рассказываем о перспективах отечественного рыбпрома
12 января 2025 18:37

Как выращивают белорусского карпа? Рассказываем о перспективах отечественного рыбпрома

Такого Деда Мороза вы встретите только тут! Как готовятся к Новому году на «Линии Сталина»?
21 декабря 2024 18:00

Такого Деда Мороза вы встретите только тут! Как готовятся к Новому году на «Линии Сталина»?

Стартапы Союзного государства: проект для шахт от студентов БНТУ победил в соревновании
24 октября 2024 19:00

Стартапы Союзного государства: проект для шахт от студентов БНТУ победил в соревновании

От эскалации конфликтов до выманивания денег – как мошенники используют искусственный интеллект?
01 сентября 2024 18:50

От эскалации конфликтов до выманивания денег – как мошенники используют искусственный интеллект?

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду
12 апреля 2022 19:28

«Мы должны их довести до уровня международного». В Минске стартовал открытый Кубок Беларуси по прыжкам в воду