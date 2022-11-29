В Беларуси планируют открыть новое производство по переработке какао-бобов. Что в нём уникального?

Масштабный проект 29 ноября презентовали в Минске. Благодаря открытию нового предприятия в стране удастся заместить как минимум 11 тысяч тонн импортных кондитерских изделий. На производстве будут работать 8 линий. Первые из них запустят уже в 2026 году.

Сергей Анюховский, генеральный директор предприятия «Коммунарка»:

По итогам 2022 года мы зашли за 31 тысячу тонн. В прошлом мы психологический барьер в 30 тысяч тонн преодолели и будем расти в следующем году дальше. Нужно понимать, тот проект, который мы начинаем на Герасименко, позволит в разы увеличить объемы производства. В первую очередь это будет около 120 рабочих мест. Вторая очередь, конечно, повлечет гораздо больше – это порядка 500-700 рабочих мест будет создано.