В Беларуси планируют открыть новое производство по переработке какао-бобов. Что в нём уникального?

Новости Беларуси. Инновационные технологии и экологический подход. Новое производство по переработке какао-бобов планируют создать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Инновационные технологии и экологический подход. Новое производство по переработке какао-бобов планируют создать в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабный проект 29 ноября презентовали в Минске. Благодаря открытию нового предприятия в стране удастся заместить как минимум 11 тысяч тонн импортных кондитерских изделий. На производстве будут работать 8 линий. Первые из них запустят уже в 2026 году.
Сергей Анюховский, генеральный директор предприятия «Коммунарка»:
По итогам 2022 года мы зашли за 31 тысячу тонн. В прошлом мы психологический барьер в 30 тысяч тонн преодолели и будем расти в следующем году дальше. Нужно понимать, тот проект, который мы начинаем на Герасименко, позволит в разы увеличить объемы производства. В первую очередь это будет около 120 рабочих мест. Вторая очередь, конечно, повлечет гораздо больше – это порядка 500-700 рабочих мест будет создано.
Благодаря новому производству удастся нарастить экспорт. Белорусские кондитеры планируют занять 11 % рынка России. Кроме того, наши конфеты уже давно распробовали на вкус в Китае, Узбекистане, Армении, Казахстане. Среди новых рынков – Греция, Турция и Объединенные Арабские Эмираты.
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