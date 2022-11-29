Японцам разрешили приходить на работу с собаками

В Японии, прежде чем завести собаку, нужно сто раз подумать. С питомцем не пустят в рестораны и кафе, а в общественном транспорте нужна переноска. Но в этом офисе в Кавасаки правила иные. Здесь рады служащим, которые приходят на работу с собакой. Для этого оборудовали несколько кабинетов, а также игровую комнату. Она рассчитана на шестерых лохматых питомцев.