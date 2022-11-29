Японцам разрешили приходить на работу с собаками
В Японии, прежде чем завести собаку, нужно сто раз подумать. С питомцем не пустят в рестораны и кафе, а в общественном транспорте нужна переноска. Но в этом офисе в Кавасаки правила иные. Здесь рады служащим, которые приходят на работу с собакой. Для этого оборудовали несколько кабинетов, а также игровую комнату. Она рассчитана на шестерых лохматых питомцев.
Юка Хатагаки, владелица собаки:
Когда удаленная работа превратилась в норму, общаться с людьми стало труднее. Поэтому я подумала, что это отличная возможность – приходить в офис после возобновления его работы и общаться. А собаки помогают растопить лед.
Пока все это только эксперимент. Он продлится до конца года и цель ставится такая: понять, как создать наилучшие условия работы для сотрудников в японских компаниях.
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