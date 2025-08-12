Старт в профессию – 33 молодых специалиста приступили к работе в Нацбиблиотеке Беларуси
Старт в профессию. 33 молодых специалиста приступили к работе в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудовой коллектив пополнили выпускники ведущих столичных и региональных вузов. У них есть возможность получить общежитие, различные выплаты стимулирующего характера, абонементы в бассейн, скидки на посещение тренажерного зала. Помимо общегосударственных мер поддержки, в библиотеке есть и специфические. К примеру, материальные выплаты за участие в научной деятельности, публикацию статей.
Сейчас новые сотрудники проходят адаптацию, осваивают должностные обязанности и перенимают опыт старших коллег. Многие познакомились с Национальной библиотекой еще во время учебной практики и решили начать трудовую деятельность именно здесь.
Юлия Зорич, библиотекарь отдела обслуживания специализированными фондами Национальной библиотеки Беларуси:
Была тут как читатель пару раз, отрабатывала практику здесь на четвертом курсе, преддипломную. Очень понравилось, показалось мне это место очень перспективным, и поэтому решила сюда распределиться. Коллеги очень вежливые, доброжелательные, все очень подробно объясняют, что непонятно. Очень хорошо относятся. Обслуживаем пользователей, ведем активно Instagram отдела. Все, в принципе, нравится.
Вадим Гигин, генеральный директор Национальный библиотеки Беларуси:
Мы поддерживаем очень активно ребят, которые хотят заниматься наукой, потому что у нас растет количество остепененных. Мы стимулируем поступление в магистратуру, выплачиваем за это небольшое, может быть, тем не менее материальное вспомоществование, скажем так. Это не помощь, а именно поддержка материальная, в том числе и за опубликованные научные работы, если они выходят в аттестованных журналах.
Руководство главной библиотеки страны традиционно организовало для молодых сотрудников открытый диалог. Молодые специалисты охотно задавали вопросы, выступали с различными инициативами. В центре внимания оказался вопрос создания комфортной рабочей среды и развитие корпоративной культуры.