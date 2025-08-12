Старт в профессию – 33 молодых специалиста приступили к работе в Нацбиблиотеке Беларуси

Старт в профессию. 33 молодых специалиста приступили к работе в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трудовой коллектив пополнили выпускники ведущих столичных и региональных вузов. У них есть возможность получить общежитие, различные выплаты стимулирующего характера, абонементы в бассейн, скидки на посещение тренажерного зала. Помимо общегосударственных мер поддержки, в библиотеке есть и специфические. К примеру, материальные выплаты за участие в научной деятельности, публикацию статей.

Сейчас новые сотрудники проходят адаптацию, осваивают должностные обязанности и перенимают опыт старших коллег. Многие познакомились с Национальной библиотекой еще во время учебной практики и решили начать трудовую деятельность именно здесь.