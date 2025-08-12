В Академии МВД более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца

Более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Курсанты обучаются на четырех факультетах – следственно-экспертном, уголовно-исполнительном, общественной безопасности и криминальной милиции. Учебный сбор начался неделю назад. За месяц обучающего курса будущие блюстители закона освоят тактику, топографию, оказание первой медицинской помощи и работу в команде. Также упор делается на огневую, строевую и физическую подготовку.

Кирилл Кислов, руководитель учебного сбора первокурсников Академии МВД Беларуси:

В целом каких-то проблемных вопросов на сегодняшний день нет. Процесс обучения проходит в плановом режиме. Задействованы преподаватели всех профильных кафедр Академии Министерства внутренних дел. Адаптация у курсантов проходит в обычном, нормальном режиме. Для вчерашних школьников обучение проходит непросто. Необходимо привыкнуть к распорядку дня и дисциплине. Не у всех это получается с первого раза. Но помех на пути к мечте нет.

Юлия Щербо, курсант Академии МВД Беларуси:

В том году я не смогла поступить, пошла на трехмесячную подготовку сюда, отучилась три месяца, поработала, обратно (все-таки мечта) подала документы, и вот я уже стою здесь. Мечта детства все-таки. Носить форму – это достойно, это гордость, показать себя перед родителями, что я могу. И что все девочки тоже могут сюда поступить.