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В Академии МВД более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца

12 августа 2025 17:05
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Более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Курсанты обучаются на четырех факультетах – следственно-экспертном, уголовно-исполнительном, общественной безопасности и криминальной милиции. Учебный сбор начался неделю назад. За месяц обучающего курса будущие блюстители закона освоят тактику, топографию, оказание первой медицинской помощи и работу в команде. Также упор делается на огневую, строевую и физическую подготовку. 

В Академии МВД более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца-2

Кирилл Кислов, руководитель учебного сбора первокурсников Академии МВД Беларуси:
В целом каких-то проблемных вопросов на сегодняшний день нет. Процесс обучения проходит в плановом режиме. Задействованы преподаватели всех профильных кафедр Академии Министерства внутренних дел. Адаптация у курсантов проходит в обычном, нормальном режиме.

Для вчерашних школьников обучение проходит непросто. Необходимо привыкнуть к распорядку дня и дисциплине. Не у всех это получается с первого раза. Но помех на пути к мечте нет.

В Академии МВД более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца-4

Юлия Щербо, курсант Академии МВД Беларуси:
В том году я не смогла поступить, пошла на трехмесячную подготовку сюда, отучилась три месяца, поработала, обратно (все-таки мечта) подала документы, и вот я уже стою здесь. Мечта детства все-таки. Носить форму это достойно, это гордость, показать себя перед родителями, что я могу. И что все девочки тоже могут сюда поступить.

В Академии МВД более 400 новобранцев проходят курс молодого бойца-6

Тимофей Корень, курсант Академии МВД Беларуси:
В Академию решил поступать, потому что для меня эта направленность больше по душе. Обучаясь на факультете криминальной милиции, в дальнейшем работать в уголовном розыске, заниматься оперативно-разыскной деятельностью, мне это нравится.

У курсантов еще без малого три недели учебного сбора. Курс молодого бойца завершится 29 августа принятием присяги. С этого момента официально начнется их путь служения на благо Родины.

# Академия МВД Республики Беларусь

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