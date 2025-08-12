Рекорд по суточному намолоту пробуют установить аграрии Гомельской области

Наперекор капризам погоды хлеборобы страны добиваются впечатляющих результатов. При этом передовые экипажи работают на отечественной технике – еще один показатель высокого уровня развития АПК в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в стране и Минской области. Это утро в сельхозпредприятии «Кухчицы» началось с чествования настоящего героя жатвы. Павел Шутило установил личный рекорд. В его зачете 6 000 тонн зерна. Это практически половина того, что в целом намолотили в хозяйстве. Хлеб в этом сезоне хороший. Плюс к прошлогоднему караваю минимум 500 тонн.

Павел Шутило, комбайнер сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Трое детей, сыновей, жена. Когда после работы проходишь, маленькому 2,7 годика – все, вся усталость пропадает сразу.

К заветному результату он шел практически полтора месяца, не покидая кабины комбайна. Это новенькая машина, которая за сезон не дала ни одного сбоя. Павел Шутило:

В этом году, когда я ее получил, ремонта ни одного не было. Только техобслуживание было. Очень хорошая пропускная способность. Хорошие намолоты из-за того, что она очень мощная, эта техника.

Рекорд по суточному намолоту (но уже на другой отечественной модели) пробуют установить на юго-востоке страны. В Гомельской области начались соревнования на комбайнах GS-12А1, самых массовых и популярных среди белорусских аграриев. Их выпускают более четверти века, однако за это время производитель не раз модернизировал машину. Сергей Марков, заместитель начальника управления маркетинга предприятия «Гомсельмаш»:

Улучшили кабину, увеличили бункер, поставили электронные системы, и он находит свое место в ряду комбайнов. Тем не менее в нынешних реалиях требуются еще более производительные для определенных хозяйств.