В акции протеста в США планируют принять участие миллионы людей из всех 50 штатов

От объятого комендантским часом Лос-Анджелеса до полыхающих Сиэтла и Техаса – антимиграционные протесты стремительно расползаются по США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За неделю массовые демонстрации охватили Кентукки, Джорджию, Нью-Йорк, Чикаго и десятки других штатов, превращая страну в арену ожесточенного противостояния миграционной политике Дональда Трампа.

Лос-Анджелес с трудом привыкает к жизни в режиме комендантского часа. Он был введен вечером 10 июня из-за хаоса, устроенного демонстрантами и мародерами в городе. Напомним, гнев американцев спровоцировали стихийные аресты нелегальных мигрантов. Распоряжения о рейдах поступали из Белого дома. После администрация Дональда Трампа приказала ввести в город Нацгвардию для подавления протестных настроений. Однако прибывшие бойцы, по всей видимости, ощутили вседозволенность и пустили в ход резиновые пули. От действий правоохранителей пострадали уже несколько иностранных репортеров, которые освещали события, что вызвало недовольство в ООН. Из-за растущей угрозы безопасности мэр подала в суд на федеральное правительство, пытаясь остановить ввод войск в Лос-Анджелес. 700 морских пехотинцев и еще 4 тысячи служащих Нацгвардии ждут команды Белого дома, чтобы наперекор желанию властей штата войти в город.