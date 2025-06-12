В акции протеста в США планируют принять участие миллионы людей из всех 50 штатов
От объятого комендантским часом Лос-Анджелеса до полыхающих Сиэтла и Техаса – антимиграционные протесты стремительно расползаются по США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За неделю массовые демонстрации охватили Кентукки, Джорджию, Нью-Йорк, Чикаго и десятки других штатов, превращая страну в арену ожесточенного противостояния миграционной политике Дональда Трампа.
Лос-Анджелес с трудом привыкает к жизни в режиме комендантского часа. Он был введен вечером 10 июня из-за хаоса, устроенного демонстрантами и мародерами в городе. Напомним, гнев американцев спровоцировали стихийные аресты нелегальных мигрантов. Распоряжения о рейдах поступали из Белого дома.
После администрация Дональда Трампа приказала ввести в город Нацгвардию для подавления протестных настроений. Однако прибывшие бойцы, по всей видимости, ощутили вседозволенность и пустили в ход резиновые пули. От действий правоохранителей пострадали уже несколько иностранных репортеров, которые освещали события, что вызвало недовольство в ООН.
Из-за растущей угрозы безопасности мэр подала в суд на федеральное правительство, пытаясь остановить ввод войск в Лос-Анджелес. 700 морских пехотинцев и еще 4 тысячи служащих Нацгвардии ждут команды Белого дома, чтобы наперекор желанию властей штата войти в город.
Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии (США):
Трамп раскидывает военную сеть по всему Лос-Анджелесу, выходя далеко за рамки своего заявленного намерения преследовать только жестоких и серьезных преступников. Его агенты арестовывают посудомойщиков, садовников и швей. Это просто слабость. Слабость, маскирующаяся под силу. Правительство Дональда Трампа не защищает наши сообщества. Оно травмирует их. И в этом, похоже, весь смысл его политики.
Тем временем выступления во многих городах переросли в волну насилия. Мародерство и поджоги – сообщается о сотнях арестованных. Так, мэр Флориды заявил, что жители штата имеют право таранить протестующих, действия которых могут угрожать их жизни. И вся эта мясорубка, очевидно, не закончится в ближайшее время. На субботу запланирована общенациональная акция протеста. Ее участники, а это миллионы людей из всех 50 штатов, намерены требовать отмены военного парада в честь дня рождения Трампа.