Старейший в Минске фонтан «Мальчик с лебедем» после реконструкции обретет подсветку и компанию из пяти бронзовых лягушек

Новости Беларуси. Старейший в Минске фонтан «Мальчик с лебедем» вернется с зимовки существенно помолодевшим.

140-летний «Мальчик с лебедем» обретает вторую молодость. К слову, это не первая попытка городских властей продлить «лебединую песню» старейшего городского фонтана. Он переживал реконструкцию уже несколько раз – его разрушали война и вандалы. В этот раз легендарный столичный фонтан не просто обновится, но и вернет себе старую компанию из пяти бронзовых лягушек, которые почти полтора столетия назад украшали его чашу.

В народе «Мальчика с лебедем» давно прозвали «Паниковским с гусем». Тысячи жителей и гостей нашего города ежегодно наслаждаются прохладой и спасаются от зноя в Александровском сквере. Поэтому реконструкцию ведут ускоренными темпами и планируют завершить уже в январе.

Наталья Гецманчук, ведущий инженер группы по строительству производственного отдела УП «Минскзеленстрой»:

Будет предусмотрено устройство новой подземной насосной станции и полная замена инженерных сетей. При реконструкции фонтана будет предусмотрена подсветка донными светильниками.

После того, как фонтан начнет светиться в темноте, композиция наверняка станет маяком для отдыхающих и в вечернее время.

У «Мальчика с лебедем» более 200 братьев-близнецов по всему миру. Когда-то проект этого фонтана считался абсолютно типовым. Аналогичные копии украшают самые красивые города мира, в их числе Лондон, Варшава и Берлин.

Последняя капля в чашу столичных фонтанов упала еще в конце сентября, а это значит, что работа по подготовке к следующему сезону в самом разгаре.

Столичные власти приводят в порядок не только главные рукотворные гейзеры столицы, но и те, что спрятались во дворах спальных районов. Так, благодаря усилиям, и в том числе финансовым вливаниям местных жителей, водные струи вновь освежили фонтан по улице Грушевской. На очереди – водная композиция на проспекте Независимости. Так что весной город освежит новая струя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.