Новости Беларуси. Белорусы отмечают День памяти предков — «Дзяды». 2 ноября принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, посещать храмы и молиться об усопших. Традиционно в День поминания предков на границе Беларуси и Евросоюза работают пункты упрощенного пропуска. Граждане с приграничной территории могут попасть в Латвию и Литву, имея при себе паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание в приграничьи. Открыто 10 таких пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.