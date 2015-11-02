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Белорусы отмечают День памяти предков — «Дзяды»

02 ноября 2015 13:43
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Новости Беларуси. Белорусы отмечают День памяти предков — «Дзяды». 2 ноября принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы, посещать храмы и молиться об усопших. Традиционно в День поминания предков на границе Беларуси и Евросоюза работают пункты упрощенного пропуска. Граждане с приграничной территории могут попасть в Латвию и Литву, имея при себе паспорт с визой и документ, подтверждающий постоянное проживание в приграничьи. Открыто 10 таких пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Католики Беларуси

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