«Белавиа» продолжит летать в Египет по прежним маршрутам

Новости Беларуси. Белорусы не отказываются от поездок в Египет. По словам представителей турагентств в настоящее время отправка туристов происходит по ранее утвержденному графику. Продолжит летать в Египет по прежним маршрутам и национальный авиаперевозчик.

Изменения полетов европейских авиакомпаний касаются только транзитных маршрутов, которые проходили над Синайском полуостровом, например, рейсов из Европы в Индию, Таиланд, Сингапур. Прямые рейсы из Европы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и другие египетские города будут выполняться авиакомпаниями по прежним маршрутам, которые не проходят над Синайском полуостровом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.