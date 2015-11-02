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«Белавиа» продолжит летать в Египет по прежним маршрутам

02 ноября 2015 13:44
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Новости Беларуси. Белорусы не отказываются от поездок в Египет. По словам представителей турагентств в настоящее время отправка туристов происходит по ранее утвержденному графику. Продолжит летать в Египет по прежним маршрутам и национальный авиаперевозчик.

Изменения полетов европейских авиакомпаний касаются только транзитных маршрутов, которые проходили над Синайском полуостровом, например, рейсов из Европы в Индию, Таиланд, Сингапур. Прямые рейсы из Европы в Шарм-эль-Шейх, Хургаду и другие египетские города будут выполняться авиакомпаниями по прежним маршрутам, которые не проходят над Синайском полуостровом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# общество # Авиасообщение

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