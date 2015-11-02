Лишь после обращения на «горячую линию» СТВ в Дрибине отремонтировали школу, не знавшую обновлений 60 лет

Новости Беларуси. Запоздалое начало учебного года. В райцентре Дрибин в Могилевской области 2 ноября после капитального ремонта наконец открылась школа, здание которой не знало реконструкции 60 лет. Пока местные жители не обратились на «горячую линию» телеканала СТВ.

Жительница Дрибина:

Даже не верится, что пять месяцев назад здесь была такая разруха. И деньги нашлись. А главное, что безопасно нашим детям.

Родители учеников Дрибинской школы приятно удивлены: заведение теперь не узнать. А ведь еще несколько месяцев назад съемочная группа СТВ увидела такую картину: трещины на стенах, потолке, полу, сыплющаяся на головы побелка.

Доведенные до отчаяния родители боялись отпускать сюда своих детей. Местная власть, к слову, вовсе не отрицала факт плачевного состояния здания.

Дмитрий Пимошенко, заместитель председателя Дрибинского райисполкома:

Сжатые сроки – это был для нас принципиальный вопрос, потому что начинался новый учебный год. Конечно, в первую очередь этого можно было добиться только во взаимодействии всех заинтересованных служб. Помощь была оказана и Областным исполнительным комитетом, и «Могилевгражданпроектом», и, конечно, подрядной организацией.

После реконструкции свои двери распахнули 12 отремонтированных классов. Сейчас в этом здании обучается вся начальная школа Дрибина, а это почти две сотни ребятишек. К слову, после реконструкции в учебном заведении появился оборудованный по последнему слову техники класс информационных технологий и специализированная физкультурная комната, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Жук, ученик 4 класса Дрибинской средней школы:

Нам теперь здесь хорошо учиться и безопасно.

Елена Семенова, директор Дрибинской средней школы:

Работниками школы много сделано по благоустройству территории, кабинетов. Родители приходили, работали у нас. Помогали вешать стенды. Свинчивать шкафы и расставлять мебель.

Капремонт в школе провели масштабный: заменили кровлю, перекрытия, укрепили стены. В кабинетах поменяли мебель. И главное, что не просто ради галочки, а для безопасности детей.