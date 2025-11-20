Новости по тегу #Александр Кремко

При Александре Кремко оркестр зазвучал по-иному. Помимо классики и белорусской народной музыки артисты стали экспериментировать в разных направлениях.
В студии «Нового утра» Александр Евгеньевич Кремко, главный дирижер Национального академического народного оркестра имени Иосифа Жиновича, заслуженный артист Республики Беларусь, и Ольга Брилон, музыковед Белорусской государственной филармонии.
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