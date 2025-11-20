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Новости по тегу #Александр Кремко

Старейший музыкальный коллектив Беларуси – Национальный академический народный оркестр готовится к 95-летию
20 ноября 2025 16:24

Старейший музыкальный коллектив Беларуси – Национальный академический народный оркестр готовится к 95-летию

95-летие оркестра Жиновича – о важных событиях и достижениях поговорили с главным дирижёром
21 июня 2025 13:00

95-летие оркестра Жиновича – о важных событиях и достижениях поговорили с главным дирижёром

В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур
25 октября 2021 06:36

В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске
07 ноября 2019 12:40

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить
30 июня 2019 15:31

Что происходит в центре Минска в последний день II Европейских игр? Рассказываем, куда можно сходить

Александр Кремко, заслуженный артист Республики Беларусь: национальные дудочки и музыкальные инструменты Беларуси
17 марта 2017 07:33

Александр Кремко, заслуженный артист Республики Беларусь: национальные дудочки и музыкальные инструменты Беларуси