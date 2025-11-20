Делайте эти упражнения – и спина скажет спасибо! Комплекс упражнений для людей с сидячей работой

Сидячая работа уже давно стала нормой для большинства офисных работников, фрилансеров и студентов. Такой образ жизни удобен и позволяет выполнять много задач. Вот только за комфортом скрываются угрозы для здоровья.

Юрий Кемежук, врач-невролог Клиники физической терапии:

Офисные работники 60-80 % рабочего времени проводят в статической позе, при напряженном зрении и в состоянии хронического стресса. Самое частое проявление у офисных работников – это заболевания позвоночника, которые проявляют себя болями в позвоночнике в любом отделе, прострелами в любом отделе, которые могут наблюдаться при обычном остеохондрозе, при наличии предгрыжевых состояний, так называемых протрузий, и при наличии грыж межпозвонковых дисков.

Другая частая проблема – это нарушение кровообращения. Сидя долгое время, мы теряем естественную циркуляцию крови, что может привести к варикозному расширению вен. Офисные работники могут столкнуться и с проблемами с сердцем. Недостаток активности способствует повышению уровня холестерина, развитию гипертонии и атеросклероза. Юрий Кемежук:

Головные боли напряжения. Они чаще всего связаны со спазмом мышц шеи и проявляются головными болями, которые бывают в виде обруча. Также часто сталкиваются такие люди и с туннельными синдромами. Это боли в пальцах рук, онемения в них, снижение силы в кистях.

Простые изменения, такие как прогулка во время обеденного перерыва или использование лестницы вместо лифта, помогут улучшить ваше самочувствие. Юрий Кемежук:

В первую очередь правильно организовать свое рабочее место. Если иметь в виду расположение компьютера, он должен быть расположен на уровне глаз. Локти должны обязательно лежать на столе. И ноги должны упираться в пол и создавать с полом угол в 90 градусов. Кресло, на котором сидит работник, должно иметь так называемый ортопедический упор и обязательно иметь подлокотники. Будьте активными, старайтесь включать в свой распорядок дня небольшие нагрузки – пешие прогулки, занятия спортом, плавание или просто проводите время на свежем воздухе. Это все значительно улучшит ваше самочувствие.

Казимир Татаринович, инструктор по лечебной физкультуре Клиники физической терапии:

Если вы ведете сидячий образ жизни, то ваша спина будет актуально поддерживать двигательную активность. Для этого я рекомендую простой комплекс утренней гимнастики. Для этого нам понадобится гимнастический коврик и ролл.

Располагаем ролл под голенями. Опираемся на руки за спиной, приподнимаем таз над полом и прокатываем голень на ролике. Благодаря этому упражнению мы расслабляем мышцы голени.

В следующем упражнении нужно расположить ролик под бедрами, опереться на руки и прокатывать бедро.

После проработки мышц ног мы переходим на подвижность спины. В следующем упражнении мы располагаем ролл под грудным отделом позвоночника, располагаем руки по бокам от туловища, приподнимаем таз над полом и прокатываем ролл по спине. В этом упражнении мы расслабляем грудной отдел позвоночника.

Следующее упражнение будет выполняться лежа на боку. Необходимо будет расположить ролл под головой и через руку разворачивать спину. Это упражнение нужно для увеличения подвижности грудного отдела позвоночника, так как у людей с сидячим образом жизни подвижность в спине снижается.