«Стараюсь проявить себя во всём вместе со своими детьми». Лучшим педагогам Минской области вручили награды

Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника – Дня учителя – награды получают лучшие педагоги Минской области. Торжественная церемония прошла в Государственном музыкальном театре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почетные грамоты от Миноблисполкома лучшим учителям вручил губернатор Александр Турчин. Нескольким педагогам центрального региона также присуждено почетное звание «Отличник образования». У каждого из них свой путь в профессию. Кого-то вдохновил их первый учитель, а некоторые продолжают семейную династию педагогов.

Татьяна Максименко, учитель гимназии № 1 Слуцка:

Я из династии педагогов: мама – известный математик, два брата – известные физики, но получилось так, что мы в разных регионах живем. Но со своими ребятами мы достигаем многого. Мы доходим до олимпиад – областные, республиканские. Очень интересна мне исследовательская деятельность.

Ольга Деменцевич, заместитель директора Жодинской женской гимназии:

Люблю очень инновационные формы работы с детьми. И стараюсь проявить себя во всем вместе со своими детьми, потому что я их безумно люблю и понимаю, что современная молодежь – это просто кладезь.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

У меня в семье есть педагоги. И на самом деле педагоги очень большой вклад внесли в становление меня как человека, как личности, как профессионала. Поэтому я всегда безмерно благодарен им за это. Ну и, конечно, сегодняшнее награждение – это, наверное, лишь незначительная часть того, что мы вообще должны отдать нашим педагогам.