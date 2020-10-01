БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет

Новости Беларуси. БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В преддверии Дня учителя чествовали и будущих педагогов. В Национальном художественном музее прошло посвящение в студенты первокурсников БГПУ. Место выбрали неслучайно. Торжественную клятву принесли учащиеся факультета эстетического образования.

Также во время церемонии подписан договор о сотрудничестве между университетом и музеем. Вскоре многие лекции по музыке, истории и искусствоведению будут проходить в выставочных залах Национального художественного.

Мария Холматова, студентка БГПУ:

Я вижу себя и в роли преподавателя, я могу быть искусствоведом. И то, что мы имеем такую возможность посещать музей и выступать в нем, быть частичкой всего этого. Конечно же, эта практика, она очень скажется в дальнейшем на жизни, на судьбе, на профессиональной деятельности.

Александр Жук, ректор БГПУ:

Более 75 % студентов – из-за пределов города Минска, и многие из них, скажем так, будучи школьниками, не могли по разным причинам посетить, в том числе и этот музей. Поэтому наша задача, чтобы каждый студент Белорусского государственного педагогического университета, каждый первокурсник обязательно побывал в этом музее.

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:

Мы будзем выкарыстоўваць таксама і нашых студэнтаў, не толькі першакурснікаў, але і іншых курсаў універсітэта. У плане менавіта падрыхтоўкі іх на нашай базе і іх як валанцёраў у нашых розных музейных праграмах – гэта Ноч музеяў славутая, вераснёўская ноч, наша музейная ноч майская. Ну і, канешне, спадзяюся, што будзе спецыяліст высокаадукаваны, што вельмі важна сёння для нас. Чаму? Таму што, безумоўна, як бы мы там ні гаварылі, што развівацца будуць IT-тэхналогіі і гэтак далей, але для нашага музея, напрыклад, усё роўна прафесія экскурсавода, яна ніколі не знікне. Сёння хочуць бачыць не толькі аўдыёгіды, але хочуць бачыць вочы нашага супрацоўніка, экскурсавода, які ўжывую будзе расказваць.