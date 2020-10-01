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БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет

01 октября 2020 14:39
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Новости Беларуси. БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет-1

В преддверии Дня учителя чествовали и будущих педагогов. В Национальном художественном музее прошло посвящение в студенты первокурсников БГПУ. Место выбрали неслучайно. Торжественную клятву принесли учащиеся факультета эстетического образования. 

БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет-4

Также во время церемонии подписан договор о сотрудничестве между университетом и музеем. Вскоре многие лекции по музыке, истории и искусствоведению будут проходить в выставочных залах Национального художественного.

БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет-7

Мария Холматова, студентка БГПУ:
Я вижу себя и в роли преподавателя, я могу быть искусствоведом. И то, что мы имеем такую возможность посещать музей и выступать в нем, быть частичкой всего этого. Конечно же, эта практика, она очень скажется в дальнейшем на жизни, на судьбе, на профессиональной деятельности.

БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет-10

Александр Жук, ректор БГПУ:
Более 75 % студентов – из-за пределов города Минска, и многие из них, скажем так, будучи школьниками, не могли по разным причинам посетить, в том числе и этот музей. Поэтому наша задача, чтобы каждый студент Белорусского государственного педагогического университета, каждый первокурсник обязательно побывал в этом музее.

БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет-13

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси:
Мы будзем выкарыстоўваць таксама і нашых студэнтаў, не толькі першакурснікаў, але і іншых курсаў універсітэта. У плане менавіта падрыхтоўкі іх на нашай базе і іх як валанцёраў у нашых розных музейных праграмах – гэта Ноч музеяў славутая, вераснёўская ноч, наша музейная ноч майская. Ну і, канешне, спадзяюся, што будзе спецыяліст высокаадукаваны, што вельмі важна сёння для нас. Чаму? Таму што, безумоўна, як бы мы там ні гаварылі, што развівацца будуць IT-тэхналогіі і гэтак далей, але для нашага музея, напрыклад, усё роўна прафесія экскурсавода, яна ніколі не знікне. Сёння хочуць бачыць не толькі аўдыёгіды, але хочуць бачыць вочы нашага супрацоўніка, экскурсавода, які ўжывую будзе расказваць.  

БГПУ и Национальный художественный музей подписали договор о сотрудничестве на 5 лет-16

Договор между учреждениями расчитан на 5 лет. Национальный художественный музей станет площадкой для творческой реализации и научной деятельности учащихся БГПУ. Планируется и создание совместных проектов. Так, в арт-кафе уже появилась выставка лучших работ студентов БГПУ. 

# Образование в Беларуси # общество # Мария Холматова # Александр Жук # Владимир Прокопцов # Фотофакт

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