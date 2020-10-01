«На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы?

Новости Беларуси. Следующий мобильный шаг коснется каждого белоруса. С первого января 2021 года мы получим ID-карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Упростят нашу жизнь биометрические паспорта. Эксперты уверяют, личные данные будут под защитой государства.

Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг:

На ID-карте находится электронная цифровая подпись и вся взаимосвязь гражданина и портальных решений осуществляется с использованием защищенных протоколов, которые обеспечивают сохранность персональных данных.