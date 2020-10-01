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«На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы?

01 октября 2020 14:40
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Новости Беларуси. Следующий мобильный шаг коснется каждого белоруса. С первого января 2021 года мы получим ID-карты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы? -1

«На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы? -3

Упростят нашу жизнь биометрические паспорта. Эксперты уверяют, личные данные будут под защитой государства.     

«На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы? -6

«На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы? -8

Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг:  
На ID-карте находится электронная цифровая подпись и вся взаимосвязь гражданина и портальных решений осуществляется с использованием защищенных протоколов, которые обеспечивают сохранность персональных данных.  

«На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы? -11

Кроме того, сами информационные ресурсы имеют соответствующие системы защиты информации, которые позволяют убрать риски, связанные с потерей персональных данных.     

# Документы # общество # Сергей Руднев # Фотофакт

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