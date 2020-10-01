«Современные мировые подходы к оказанию услуг». Что можно сделать в службе «Одно окно» и как работает лучшая из них в Беларуси?

Новости Беларуси. Внедрение ID-карт, новые услуги и совершенствование работы с людьми. В Лиде прошел национальный семинар по лучшим практикам и развитию службы «Одно окно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего порядка 70 участников. Говорили о том, как помочь решить вопросы белорусов быстро и без потери качества.

Наш корреспондент Оксана Семашко отправилась в лучшую в Беларуси службу «Одно окно», которая работает в Лиде, и узнала подробности.

Оксана Семашко, корреспондент:

После ремонта служба «Одно окно» стала максимально комфортной как для специалистов, так и для посетителей. Здесь создана безбарьерная среда. Самые маленькие лидчане могут скоротать время в детском уголке за творчеством. Работает и электронная очередь.



Светлана трудится в «Одном окне» не один год. Рассказывает, что сегодня на выдачу справки посетителям или консультацию уходит буквально пару минут.





Светлана Бенкевич, специалист службы «‎Одно окно»:

Люди приходят и сразу говорят: «Какой у вас ремонт. Как у вас замечательно, как сейчас все по-другому».

Среди самых частых обращений – назначение пособий, постановка на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, согласование перепланировки. С «Одним окном» это все с экономией и времени, и нервов.

Артем Ефимов, житель Лиды:

Я обращался сюда на выдачу техусловий по увеличению мощности. Обслуживание достаточно хорошее. Это гораздо лучше, чем ходить по кабинетам, так как все в одном месте. Никакой практически очереди нет.

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:

Задумки очень шикарные. Сегодня наши министерства и ведомства в нормативных документах прописывают, действительно, современные мировые подходы к оказанию услуг. И наша задача на местах непосредственно в работе с людьми – сделать это качественно. Как минимум, организовать рабочие места, подобрать квалифицированных специалистов, которые могут сегодня не просто сухо как-то ответить на тот или иной вопрос, а дать именно направление для гражданина, чтобы он мог оценить свои возможности, силы и сделать то, что задумано. Вскоре молодым родителям предложат целый пакет услуг. При рождении ребенка можно будет сразу получить все документы.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

При обращении за получением свидетельства о рождении ребенка можно одновременно пакетным принципом организовать выдачу соответствующих пособий, постановку на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, если возникает такое право. Постановка на очередь в дошкольное учебное заведение. Минимум волокиты и максимум пользы в жизни белорусов стало сравнительно недавно. Служба «Одно окно» упрощает ее уже 14 лет. Масштабная кампания по дебюракратизации позволила избавиться от очередей и хождения по кабинетам чиновников с вопросами в сфере ЖКХ и строительства. «На ID-карте находится электронная цифровая подпись». Какими будут биометрические паспорта, которые получат белорусы?