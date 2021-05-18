«Он принадлежал дважды Герою Советского Союза». Какие экспонаты можно увидеть в музеях Жодино

Новости Беларуси. День музеев в городе машиностроителей. Жодинцы почитают и любят историю своей малой родины и бережно хранят память о ней. В молодом городе несколько музеев: краеведческий, гиганта БелАЗа, дом-музей Куприяновой и множество школьных. И 18 мая, в Международный день музеев, во многих хранилищах день открытых дверей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наш корреспондент Ольга Власовец побывала в самых интересных местах города.

Несмотря на то, что Жодино город молодой, он богат на исторические ценности. Об этом говорит уникальное хранилище краеведческого музея. За 20 лет существования собрано более 10 тысяч экспонатов. Тут коллекция рушников, старинной одежды, а также камней, марок и монет. Кроме этого, музей гордится весьма значимыми для города историческими документами.

Ирина Супранович, научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:

Есть конкретная дата – 1643 год, упоминание Жодино в исторических документах. Сохранились документы, Смолевичский инвентарь, то есть это большая редкость. Жодино упоминается там как място Богуслав Поле. Здесь есть и уникальная возможность попутешествовать во времени. Быт жодинцев разных столетий представлен весьма реалистично. Можно, например, сходить в гости или перенестись на 100 лет назад. Очень интересно показаны интерьер жилого помещения 1920–1930-х годов, а также история жодинской школы.

Ольга Власовец, корреспондент:

А попав в эту комнату, можно окунуться в довоенные времена и познакомиться с бытом жителей Жодино. Узнать, как одевались местные девушки и чем занимались. Здесь и наряд, и обувь, и даже швейная машинка.

Здесь же, в краеведческом музее, находится и ценная таксидермическая коллекция. Более 130 экспонатов. Здесь обитатели местной фауны получают вторую жизнь. Создатель экспозиции – жодинец Геннадий Пузанкевич. Подобных специалистов в Беларуси всего четверо. Наибольший интерес представляют животные-краснокнижники.

Алексей Хатетовский, младший научный сотрудник Жодинского краеведческого музея:

Здесь можно увидеть рысь, это представитель Красной книги. Здесь можно увидеть орлана-белохвоста, это самая большая птица в Республике Беларусь, размах крыльев может достигать трех метров. У нас представлены шесть видов сов, всего в Беларуси обитает 12. Есть в Жодино и небольшие музеи, но с очень ценными экспонатами. Некоторые из них располагаются на базе учебных заведений. Так, в 4-й средней школе – музей боевой и трудовой славы. В 2019 году ему присвоили звание «народного». Его фонды насчитывают более 3 000 экспонатов.

Марина Масловская, руководитель школьного музея боевой и трудовой славы средней школы № 4:

Наш музей был открыт в 1968 году, и за 53 года существования его посетили более 60 тысяч человек. В основном, конечно, эти фонды касаются ветеранов войны. У нас за 53 года переписка велась более чем со 150 ветеранами войны.

Фонды начали собирать, когда были живы еще многие ветераны. Экспозиция продолжает пополняться. Сейчас вещи участников войны в музей приносят родственники. Интересно, что экскурсии проводят сами школьники.