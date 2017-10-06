«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»

Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» Вера Сердюк – создатель и председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», матушка, мать пятерых детей. Говорим о профилактике абортов, о планировании семьи, о том, как молодым мамам выйти из кризисных ситуаций, и куда обратиться тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»

Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»

«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов

«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»