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«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»

06 октября 2017 19:45
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Большой завтрак» Вера Сердюк – создатель и председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля», матушка, мать пятерых детей. Говорим о профилактике абортов,  о планировании семьи, о том, как молодым мамам выйти из кризисных ситуаций, и куда обратиться тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. 

Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»

Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»

«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов

«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»

# общество # Дети и родители # Вера Сердюк

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«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»
06 октября 2017 19:45

«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»

«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов
06 октября 2017 19:45

«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов

Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»
06 октября 2017 19:44

Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»