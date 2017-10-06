Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»

Новости Беларуси. Председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» рассказала в программе «Большой завтрак» о случаях, когда женщины собирались сделать аборт, но передумали.
Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
У нас были в прошлом году две женщины, которые хотели сделать криминальный аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы.
Там была целая операция с нашим Минздравом, потому что это – запрещённые аборты, на поздних сроках.
И потом они отзванивались, плакали, говорили: «Мы не знаем, что на нас нашло. Мы так счастливы, что вы нас поддержали, что вы нам всё разложили по полочкам, помогли».
«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»