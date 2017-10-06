Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»

Новости Беларуси. Председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» рассказала в программе «Большой завтрак» о случаях, когда женщины собирались сделать аборт, но передумали.

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

У нас были в прошлом году две женщины, которые хотели сделать криминальный аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы.

Там была целая операция с нашим Минздравом, потому что это – запрещённые аборты, на поздних сроках.

И потом они отзванивались, плакали, говорили: «Мы не знаем, что на нас нашло. Мы так счастливы, что вы нас поддержали, что вы нам всё разложили по полочкам, помогли».