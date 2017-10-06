Прямой эфир

Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»

06 октября 2017 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О поведении женщин, передумавших делать аборт, рассказала в программе «Большой завтрак» председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Часто женщины хотят отряхнуть этот опыт, как не бывший, потому что он неприятный. Когда ты видишь, что перед тобой бегает твоё любимое чадо… И женщины закрываются от этого опыта. И может даже тебя не узнать на улице. И это правильно.

Это – не тот опыт, который надо брать с собой дальше.

И многие женщины делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели. Такого не надо делать. Надо это забыть, что ты его не хотел, любить его, как будто ты его любила с самого момента зачатия.  

«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»

# общество # Дети и родители # Вера Сердюк

Другие новости рубрики

Все новости
Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»
06 октября 2017 19:44

Центр «Матуля»: «У нас были две женщины, которые хотели сделать аборт на очень позднем сроке. Нам их сдали коллеги из Москвы»

В 2018-2019 в Минск могут закупить еще 60 электробусов
06 октября 2017 19:33

В 2018-2019 в Минск могут закупить еще 60 электробусов

Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов
06 октября 2017 18:56

Я очень рада: 160 человек представят Минск на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов