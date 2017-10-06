Вера Сердюк о передумавших делать аборт: «Многие делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели»

Новости Беларуси. О поведении женщин, передумавших делать аборт, рассказала в программе «Большой завтрак» председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Часто женщины хотят отряхнуть этот опыт, как не бывший, потому что он неприятный. Когда ты видишь, что перед тобой бегает твоё любимое чадо… И женщины закрываются от этого опыта. И может даже тебя не узнать на улице. И это правильно.

Это – не тот опыт, который надо брать с собой дальше.

И многие женщины делают большую ошибку, когда детям рассказывают, что их не хотели. Такого не надо делать. Надо это забыть, что ты его не хотел, любить его, как будто ты его любила с самого момента зачатия.