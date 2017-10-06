«В нашем государстве лишь три дома, в которые может попасть мама с ребёнком»: куда обратиться, если некуда идти после родов

Новости Беларуси. Куда может обратиться женщина в кризисной ситуации, рассказала в программе «Большой завтрак» председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

В нашем государстве, к сожалению, всего лишь три таких дома, в которые может попасть мама с ребёночком. Очень много кризисных центров по домашнему насилию, но это – для одной женщины. Самое сложное время – это первые два месяца, когда ещё не идут эти выплаты материнские, которые в нашем государстве достаточно хорошие.

Женщина около тысячи долларов получает после родов, и каждый месяц у неё такая, достаточно хорошая поддержка.

Понятно, что ей не хватает на то, чтобы снять квартиру в Минске, но для того, чтобы прожить, этого достаточно. И поэтому, вот эти первые два месяца, когда мама оформляет документы, решает, что ей делать, сидит со специалистом план своей жизни расписывает – вот это самый важный период. А дальше уже мы смотрим. Максимальный срок – это три года. До того момента, когда женщина отдала ребёночка в сад и пошла работать. За 6 лет работы у нас было 32 мамы с детьми. Так что, если женщина оказалась в такой ситуации, что ей некуда идти, её надо подхватить – пожалуйста. Ищите нас в сетях, ищите наши телефоны, обращайтесь.