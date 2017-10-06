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«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»

06 октября 2017 19:45
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Новости Беларуси. Совет женщинам в программе «Большой завтрак» дала председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Очень важно, чтобы наши женщины научились себя уважать. Ценить себя и своего ребёнка, как наследника своего рода, наследника её ДНК, носителя. И своего мужчину, партнёра воспринимали тоже очень уважительно. А не просто – человека на час, который поможет заткнуть какие-то бреши психологические, или в материальных проблемах её…

А, как человека, достойного того, чтобы от него родить ребёнка.

А не убивать малыша просто потому, что он тебе не понравился, или это какой-то случайный мужчина в твоей жизни. 

«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»

# общество # Дети и родители # Вера Сердюк

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