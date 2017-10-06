«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»

Новости Беларуси. Совет женщинам в программе «Большой завтрак» дала председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Очень важно, чтобы наши женщины научились себя уважать. Ценить себя и своего ребёнка, как наследника своего рода, наследника её ДНК, носителя. И своего мужчину, партнёра воспринимали тоже очень уважительно. А не просто – человека на час, который поможет заткнуть какие-то бреши психологические, или в материальных проблемах её…

А, как человека, достойного того, чтобы от него родить ребёнка.

А не убивать малыша просто потому, что он тебе не понравился, или это какой-то случайный мужчина в твоей жизни.