«Важно, чтобы женщины научились себя уважать. И своего мужчину воспринимали уважительно. А не – человека на час»

Новости Беларуси. Совет женщинам в программе «Большой завтрак» дала председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».
Вера Сердюк, председатель ОО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Очень важно, чтобы наши женщины научились себя уважать. Ценить себя и своего ребёнка, как наследника своего рода, наследника её ДНК, носителя. И своего мужчину, партнёра воспринимали тоже очень уважительно. А не просто – человека на час, который поможет заткнуть какие-то бреши психологические, или в материальных проблемах её…
А, как человека, достойного того, чтобы от него родить ребёнка.
А не убивать малыша просто потому, что он тебе не понравился, или это какой-то случайный мужчина в твоей жизни.
«Стараемся вывести женщину из тоннельного сознания, когда ей кажется, что причина всех её бед – это ребёнок»